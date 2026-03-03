HÜDA PAR’dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi’ye ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Ankara’da İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi.
Görüşmede Yapıcıoğlu, Çiftçi’ye yeni görevinin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini iletti.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin paylaşılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Yapıcıoğlu’na ziyarette Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam eşlik etti.