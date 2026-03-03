  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarı şeytan Trump kanser mi oldu? İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi! Yüzlerce yeni can kaybı var! İran'da savaşın son bilançosu... Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı Türk savunma sanayisinden Avrupa'ya Ejder koruması Avrupa ülkesi 800 adet daha alacak Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu kaleme aldı: Beşten büyük dünyanın sesi 'İran Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna Hakan Fidan'dan dikkat çeken cevap Adalet Bakanı Gürlek’ten Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a ziyaret
Gündem HÜDA PAR’dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'hayırlı olsun' ziyareti
Gündem

HÜDA PAR’dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
HÜDA PAR’dan İçişleri Bakanı Çiftçi'ye 'hayırlı olsun' ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi’ye ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ankara’da İçişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Bakan Çiftçi ile bir araya geldi.

Görüşmede Yapıcıoğlu, Çiftçi’ye yeni görevinin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisini iletti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dileklerinin paylaşılmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Yapıcıoğlu’na ziyarette Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam eşlik etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23