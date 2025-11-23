  • İSTANBUL
Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM bünyesindeki komisyonun İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapacağı görüşme için hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaşımından oturma düzenine kadar tüm teknik ayrıntıların MİT tarafından planlandığı ziyarette, Öcalan’a sorulacak ilk kritik soru da netleşti. Peki Öcalan'a hangi soru sorulacak? Ulaşım nasıl olacak? Fotoğraf veya görüntü paylaşılacak mı? İşte tüm detaylar...

5
#1
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru

TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmî başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.

#2
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor. Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

#3
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

#4
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.

Yorumlar

Adaya gidecekler türk milletini temsil edemezle.

Müslüman Türk milleti bu hainliği unutmayacak.Özellikle Bahceci..Elbette mhp deki şakşakcılar..Türk milletini temsil edemezler.

Due denmeli

Bahceli millletin sabrını taşırıyor.Birileri dur demeli
