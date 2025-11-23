Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Herkes bunu merak ediyordu! İşte İmralı ziyaretinde Öcalan’a sorulacak ilk soru
TBMM bünyesindeki komisyonun İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la yapacağı görüşme için hazırlıklar en üst seviyeye çıkarıldı. Ulaşımından oturma düzenine kadar tüm teknik ayrıntıların MİT tarafından planlandığı ziyarette, Öcalan’a sorulacak ilk kritik soru da netleşti. Peki Öcalan'a hangi soru sorulacak? Ulaşım nasıl olacak? Fotoğraf veya görüntü paylaşılacak mı? İşte tüm detaylar...