SON DAKİKA
Gündem 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.

Türkiye siyasi tarihinin yüzkarası 28 Şubat'ın  tetikçisi Alican Uludağ hakkındaki tutuklama kararına avukatları tarafından İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğine 23 Şubat’ta yapılan itiraz reddedildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 27 Şubat’ta verilen ret kararı henüz avukatlara tebliğ edilmedi.

Alican Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın, karar tebliğ edildiğinde Anayasa Mahkemesine başvuru yapacaklarını açıkladı.

 

Ne olmuştu?

Fondaş DW Türkçe'nin sözde muhabiri Alican Uludağ, 19 Şubat günü gözaltına alındı. 

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakim karşısına çıkarılan Uludağ,  "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu sahıs nereli

Alican Uludağ, kürt 1986 yılında Erzincan'da doğdu.DW biliyorsunuz almanya gizli servisi kopntrolündeki bir kurum
