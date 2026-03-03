  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme! Çekmeköy vahşetinde şok gerçek: Katil zanlısı sınıf sınıf gezip kurban aramış! Hedefinde 4 öğretmen vardı Salih Tuna'dan çarpıcı uyarı: Oraya düşen her bomba aslında Ankara'nın savunma hattında açılan bir gediktir 3 savaş uçağı düşürülmüştü: Türk ordusu ABD'ye örnek oldu! Emekli albay Coşkun Başbuğ, İsrail'in F-35'lerle Türkiye'ye saldırmaya kalkışması halinde olacakları açıkladı Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi ABD kendi vatandaşını yüzüstü bıraktı! ‘Can güvenliğinizi garanti edemeyiz’ 30 milyon euroyu gözden çıkardı! Galatasaray'dan yeni sezon için ilk hamle Liseli öğrencilerden örnek davranış: Hem öğreniyorlar hem sevap kazanıyorlar
Spor
7
Yeniakit Publisher
Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek, Uğurcan Çakır transferi için konuştu.

#1
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

DURSUN ÖZBEK'TEN UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İTİRAFI: "EDERSON'A GÖRE DAHA DÜŞÜKTÜ" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dursun Özbek, Uğurcan Çakır transferi için çarpıcı ifadeler kullanırken sezon başında gündeme gelen Ederson için de itirafta bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

#2
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

"EDERSON'A GÖRE MAAŞI DAHA DÜŞÜK" "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım"

#3
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

"UĞURCAN'I İYİ Kİ ALMIŞISZ DİYORUM" "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz"

#4
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

"GALATASARAY'IN FUTBOLCULARINA BORCU YOKTUR" "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur"

#5
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

"SONRAKİ YÖNETİME FERAH BİR TABLO BIRAKACAĞIZ" "Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek "Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız"

#6
Foto - Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!

"GALATASARAY'IN VADESİ GEÇMİŞ 1 LİRA BORCU YOK" "Hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
