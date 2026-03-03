Dursun Özbek’ten Ederson’a olay gönderme!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özbek, Uğurcan Çakır transferi için konuştu.
DURSUN ÖZBEK'TEN UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İTİRAFI: "EDERSON'A GÖRE DAHA DÜŞÜKTÜ" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iftar organizasyonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dursun Özbek, Uğurcan Çakır transferi için çarpıcı ifadeler kullanırken sezon başında gündeme gelen Ederson için de itirafta bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...
"EDERSON'A GÖRE MAAŞI DAHA DÜŞÜK" "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım"
"UĞURCAN'I İYİ Kİ ALMIŞISZ DİYORUM" "O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz"
"GALATASARAY'IN FUTBOLCULARINA BORCU YOKTUR" "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur"
"SONRAKİ YÖNETİME FERAH BİR TABLO BIRAKACAĞIZ" "Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek "Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız"
