Tabii ki CHP’li şaşırmayın! Rüşvet sanığı Halk TV’nin sahibine sürpriz avukat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı İBB soruşturması iddianamesinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet verme" suçlamasıyla ceza talep edildi. Savcılık, Mahiroğlu'nun Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi'ndeki villasına yapılan kaçak ek bölümlerin, “İmamoğlu lehine yayın desteği karşılığında gerçekleştirildiği” gerekçesiyle rüşvet kapsamında değerlendirdi. Mahiroğlu'nun ayrıca İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma ve Ayvalık'ta imar kirliliğine neden olma suçlarından arandığı, 10 Mart 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye çıktığı dosyada yer aldı.

MAHİROĞLU’NA TANIDIK AVUKAT

Davada dikkat çeken bir detay ise Mahiroğlu'nun avukatlığını üstlenen ismin, CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eşi avukat Sebla Öztürk Başarır olması… Başarır'ın bir dönem Halk TV'nin hukuki danışmanlığını da üstlendiği biliniyor.

İŞ BİRLİĞİNİN KANITI MI

İddianamede Mahiroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Fatih Keleş hakkında "rüşvet anlaşması yapılması ve alınması için talimat verme" suçlamasıyla ceza istendi. Suçlamalar, etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli Yakup Öner'in ifadesine dayandırılıyor. CHP'li bir milletvekilinin eşinin, partiye yakın bir medya kuruluşunun sahibini İBB davasında savunması, siyaset-medya-hukuk ilişkileri açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.