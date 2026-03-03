  • İSTANBUL
ABD'li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in İran'a saldıracağını biliyorduk

ABD’nin İran’la savaşa girmesinde İsrail’in rolü sorulan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in İran’a saldıracağını bildiklerini itiraf etti.

ABD Kongresinde basın mensuplarına İran gündemini değerlendiren Rubio, “Savaş Bakanlığı, ilk olarak onların bize saldırmasını beklememiz halinde ki İsrail onlara saldırdıktan sonra onlar da ilk olarak bizi hedef aldı ve biz de bunu bekliyorduk, (ABD olarak) daha fazla kayıp ve ölüm yaşayacağımız değerlendirmesini yaptı. Daha büyük zarar vermelerini önlemek amacıyla savunma niteliğinde, (İran’a karşı) proaktif bir adım attık” şeklinde konuştu.

“BUNU YAPMAMIŞ OLSAYDIK KONGRE’DE OTURUMLAR DÜZENLENİRDİ”

Rubio; “Eğer bunu yapmamış olsaydık, bunun (İsrail saldırısı ve İran’ın muhtemel yanıtı) gerçekleşeceğini bildiğimiz halde daha fazla can kaybını önlemek için önleyici adım atmadığımız gerekçesiyle Kongre’de oturumlar düzenlenecekti” ifadelerini kullandı.

