Yeniakit Publisher
TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu
AA Giriş Tarihi:

TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Osmanlı’nın izlerinin olduğu Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar programı düzenlendi.

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Cami avlusunda düzenlenen iftar programı kapsamında geleneksel yer sofraları kurulurken, yüzlerce kişi ramazanın bereketini bir arada yaşadı.

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi, geleneksel iftar programıyla her yıl Müslümanları aynı sofrada buluşturuyor.

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Sırp askerlerince 1993'te temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998'den bu yana "Camiler Günü" olarak anılıyor.

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

Foto - TİKA desteğiyle onarılmıştı! Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrasından kereler…

