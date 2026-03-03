Herkes şaşkın! Genç kadın ilaç içtikten sonra öldü

  • İSTANBUL
Yaşam

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden 22 yaşındaki Yazgül Can, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde genç bir kadının ölümü üzüntüye neden oldu. Olay, dün Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

 

 

İddiaya göre; evde ilaç alan 22 yaşındaki Yazgül Can, daha sonra aynı mahallede oturan arkadaşının evine gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Can için sağlık ekiplerine haber verildi. Çağrılan ambulansla Yazgül Can, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Yazgül Can, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Yazgül Can’ın cenazesi, Bismil ilçesi Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi. Soruşturma sürüyor.

