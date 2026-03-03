  • İSTANBUL
İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi!
Gündem

İran füzesi isabet eden gökdelen inşaatındaki Çinli işçiler fenomen oldu! Füzenin isabet ettiği gökdelende çalışan işçiler öbür tarafa gitti geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı ani ve hukuksuz saldırıyla bölgeyi bir anda saman alevi gibi saran çatışmalar sürerken, ilginç olaylar da yaşanıyor.

Bunlardan biri de, dün İran’ın Amerikan üssünü vurmak üzere Dubai’ye yolladığı füzelerden birinin bir gökdelen grubu inşaatına isabet etmesiyle gerçekleşti.

FÜZE İSABET ETTİĞİNDE GÖKDELENİN TEPESİNDEYDİLER!

İran füzelerinden birinin isabet ettiği gökdelen inşaatında çalışan Çinli işçiler, hayatlarının en tehlikeli anlarını yaşarken, gökdeleni tepeden tırnağa titreten patlama sırasında yaşananları da cep telefonuyla filme almayı ihmal etmediler. Kısa sürede sanal alemde yayılan görüntülerle Çinli inşaat işçileri adeta fenomen oldular.

