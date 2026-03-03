Dün iptal bugün şov! CHP’den şimdi de burslu öğrenci istismarı

CHP cephesinde değişen bir şey yok. Her gün bir skandalın patlak verdiği partide son gündem konusu ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

Özcan, önce tehdit, rüşvet ve irtikâptan tutuklandı daha sonrada İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bu gelişme sonrası zaten sorunlarla boğuşan parti iyice karıştı. Kamuoyunda tepkiler de artınca CHP’liler Tanju Özcan’ı aklamak için “öğrencilere burs bulmak istiyordu” yalanına başvurdu.

Oysa gerçekler gün gibi ortadaydı ve Bolu halkı da her şeyi gayet iyi biliyordu.

CHP’lilerin Özcan için başvurduğu “öğrencilere burs bulmak istiyordu” konusu ise bir başka gerçeği de yeniden gündeme getirdi.

AK Partili belediyeler öğrencilere yıllarca burs veriyordu. CHP yönetimi de bunun önüne geçmek için 2008'de AYM’ye başvurarak belediyelerin öğrencilere burs vermesine imkân tanıyan yasayı iptal ettirerek öğrencilerin burslarını engellemişti.

Böylece dün ve bugün yaşananlar CHP’nin gerçek yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.