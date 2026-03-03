Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar, Akit Gazetesi’nde sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Siz sorun, Aşağıdaki yorumlar kısmından siz de sorunuzu sorun Özdamar cevaplasın.

Emekli maaşı bağlanan yetim kızın SSK aylığı kesilir

Soru: Ben ölen babamdan yetim aylığı alırken sigortalı işe girdim ve maaşım o zaman kesilmişti. Ben 5975 gün primi tamamlayınca emekli olabiliyorum. Şu an 170 prim gün eksiğim var. Prim gününü tamamlayınca önce babamdan yetim aylığı bağlatsam ve sonra da emeklilik başvurusu yapsam iki maaşı da alır mıyım? Aygül S.

Cevap: Kız çocuklarına ölen SSK’lı veya Bağ-Kur’lu anne veya babalarından dolayı yetim aylığı bağlanabilmesi için aranan şartlardan bir tanesi de kendisine ait bir emekli maaşının bulunmamasıdır. Kendisine SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya Banka Sandığı üzerinden emekli maaşı bağlanan bekar, boşanmış ya da dul kalmış yetim kız kız çocuğuna ödenen SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı statülü yetim maaşı kesilir. Eğer ölen babanız Emekli Sandığı emeklisi olsa idi SSK emeklisi olduğunuz için Emekli Sandığı kapsamındaki yetim maaşı kesilmeyecekti. Çünkü SSK emekli maaşına sahip olmak, Emekli Sandığı yetim aylığı bağlanmasına engel değil.

2026 yılı emeklisi büyümeden pay alacak

Soru: Benim emeklilik yaşım 2026/Ocak ayında tamamlandığı için emekli maaşım Ocak ayında bağlandı. Şubat ayında ödenen emekli maaşım ek ödeme ile birlikte 56.255 TL oldu. Primlerim hep yüksekten yattı, emekli maaşım eksik bağlanmış olabilir mi? Hasan K.

Cevap: Eski yıllarda yatırılmış primler, enflasyon oranının tamamı ve büyüme hızının yüzde 30’u esas alınarak güncelleniyor. Emekli maaşları, güncellenmiş olan toplam prim matrahları ve prim günleri gözetilerek hesaplanıyor. Örneğin; 2009 yılında yatırılmış olan 10.000 TL tutar güncellenerek 2026 yılına 246.685 TL olarak taşınıyor. Bu şekilde güncellenen prim matrahı aylık bağlama oranıyla çarpılarak ödenecek emekli maaşı bulunuyor. Bu maaş ayrıca 2026/Ocak emekli maaş zammı kadar artırılıyor. 2025 yılına ait büyüme hızı ancak 2026 yılı Mart ayında açıklandığı için 2026 yılında emekli başvurusu yapan ve 2026 emeklisi olanlar 2026/Nisan ayına kadar olan sürelerde eksik aylık alıyorlar. Büyüme hızı belli olunca SGK, 2026 yılı emeklilerinin maaşını güncelleyip 2026/Nisan ayında aylık farklarını ödeade 2025 yılı büyüme oranını yüzde 3,6 olarak açıkladı. Bunun 2026 yılında emekli olanların maaşlarına yansıması yüzde 1,08 oranında olacak. Bir bakıma Nisan ayından önce emekli olanlar yani Ocak ayında emekli dilekçesi verenler Şubat ve Mart ayı için, Şubat ayında dilekçe verenler Mart ayı için yaklaşık yüzde 1 oranında maaş farkı alacaklar. Nisan ay maaşı da önceki aya göre yüzde 1 artmış olacak.

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlarda son yedi yıl kuralı yok

Soru: Ben ilk defa 2013 yılında tarım Bağ-Kur sigortalısı oldum. Şu ana kadar 4000 gün prim ödemem oldu. SSK’lı işe girip 1260 gün sigortalı çalışsam 60 yaş şartından SSK emeklisi olma hakkım oluşur mu? Mehmet Ali V.

Cevap: İlk defa 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için emeklilik statüsü son yedi yıl primine göre belirlenmiyor. Primlerin fazla olanı hangi statüde ise emekli maaşı fazla olan sigorta statüsü esas alınarak bağlanıyor. İlk defa 2013 yılında sigortalı olan erkeklerin SSK statüsüne göre emekli hakkını kazanabilmeleri için 31.12.2035 tarihine kadar 5100 gün prim ödemeleri ve 63 yaşını tamamlamaları gerekiyor. Yan sıra sigorta başlangıcı 1.10.2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların Bağ-Kur statüsüne göre emekliliğe hak kazanmaları için 5400 gün prim ödemeleri gerekiyor. Buna göre sizin prim fazlanız her durumda SSK değil Bağ-Kur olacağından 5400 gün prim üzerinden 63 yaşında emekli olmaya hak kazanacaksınız. Yani 1260 gün SSK primi de ödeseniz emeklilik statüsü de gereken prim gün sayısı da değişmeyecek.

Dul-yetim aylık başvurusu e-devlet yöntemiyle yapılabilir

Soru: Memur emeklisi olan dayım vefat etti. Yengeme ölen dayımın üzerinden dul aylığı bağlatmamız gerekiyor. Kendisi hasta ve çok yaşlı. Yengeme aylık bağlatmak için noterden vekaletname çıkarmamız gerekir mi? Halil K.

Cevap: Gerek ölen memur emeklilerinin gerekse ölen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, dul ve yetim aylığına müstahak eş ve çocukları, dul-yetim aylık talebini ve cenaze yardımı ödeme başvurusunu e-devlet şifresi ile internetten yapabiliyor. Bunun dışında matbu dul-yetim maaşı talep formu isimli belgeyi SGK’nın internet sitesinden formlar bölümünden indirerek doldurup imzalayıp posta ile SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Cd. No: 7 Sıhhiye-Ankara adresine göndermeniz de mümkün. Ayrıca bu form Ankara’da aylığı bağlayacak olan birime iletilmek üzere herhangi bir SGK Müdürlüğüne de teslim edilebiliyor. Yanı sıra aylık bağlanacak kişi, ölen emekli sandığı emeklisinin dul eşi ise böylesi bir başvuru olmasa dahi SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, dul aylığını otomatik bağlıyor, cenaze yardımını otomatik gerçekleştiriyor.

Silinen gün ihyasında kısmi ödeme yok

Soru: Ben şu an SSK sigortalısıyım. Emekli olmak için 1400 gün kadar eksiğim var. Bunun 550 gününü askerlikle tamamlayacağım. 850 gün eksiğim kalıyor. Geçmişte esnaflık yaptım. Bu nedenle Bağ-Kur tescilim yapıldı ancak prim ödemesi yapmadığımdan 1420 gün Bağ-Kur günüm silindi. Bu süreden ihtiyacım kadar olanını alabilir miyim? Selim M.

Cevap: Prim borcu nedeniyle silinen Bağ-Kur hizmetleri, sonradan primini ödeme yoluyla hizmetten saydırılabiliyor. Ancak borç nedeniyle silinen Bağ-Kur hizmet sürelerini kısmi olarak yani ihtiyaç duyulan kadarlık kısmını ihya edip canlandırmak mümkün değil. Silinen tüm dönemler için ihya primi ödenmesi gerekiyor. Verdiğiniz bilgilere göre askerlik borçlanması yapmayıp silinen Bağ-Kur hizmet sürelerinin tamamını ihya etmek sizin sorunuzu çözen bir adım olacak. Zaten askerlik borçlanma primi ile Bağ-Kur borçlanma primi arasında da bir fark yok.