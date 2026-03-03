Sarı şeytan Trump kanser mi oldu?

Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Donald Trump’ın boynunda fark edilen kırmızı leke, sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD'nin haydut Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki bir etkinlik sırasında boynunda kırmızı bir leke görülmesi, doktorunun bunun koruyucu bir merhem kullanımından kaynaklandığını açıklamasına rağmen sağlık durumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

AFP ajansına ait fotoğraflarda, gömlek yakasının üzerinde boynunda kahverengi kabuklanmaların da eşlik ettiği kırmızı bir leke görüldü.

Başkanın doktoru Sean Barbabella, ajansa yaptığı açıklamada Trump’ın “boynunun sağ tarafında oldukça yaygın kullanılan bir merhem uyguladığını ve bunun Beyaz Saray doktoru tarafından reçete edilen koruyucu bir cilt tedavisi olduğunu” söyledi.

Doktor ayrıca, “Başkan bu tedaviyi bir haftadır kullanıyor ve kızarıklığın birkaç hafta daha devam etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Kırmızı leke, düzenlenen “Onur Madalyası” töreni sırasında fark edildi.

Trump daha önce de ellerindeki morluklarla görüntülenmiş, Beyaz Saray bu durumu aspirin kullanımına bağlamıştı.

Geçmiş dönemlerde de Trump’ın sağlık durumu hakkında, bacaklarında görülen şişlikler ve bazı etkinliklerde uyuklar gibi görünmesi nedeniyle çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz yaz Beyaz Saray, Trump’ın bacaklarındaki şişliğin kronik venöz yetmezlik belirtilerinden biri olarak teşhis edildiğini açıklamıştı. Bu durum, toplardamar kapakçıklarının düzgün çalışmaması sonucu kanın birikmesine yol açan ve şişlik, kramplar ile cilt değişikliklerine neden olabilen yaygın bir rahatsızlık olarak biliniyor. Bazı kaynaklar kanser olduğunu iddia ediyor.