  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barışın anahtarı Türkiye! Savaşı ancak Reis durdurdu Mart ayı kira zam oranları belli oldu! Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin! TÜİK verileri açıkladı! Şubat ayı enflasyonu belli oldu Rusya'dan korkunç açıklama! “Tarımda şok yaşanacak” FETÖ’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına operasyon İstanbul'da suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı ABD askerleri o ülkede halkın üzerine ateş açtı! Son dakika açıklaması! İran toplanma bölgesindeki 40 ABD askerini öldürdüğünü duyurdu!
Gündem Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı
Gündem

Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı

2020’de İBB ile ABD’li kurumlar arasında imzalanan “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi” sonrası şehir kameraları ABD'ye teslim edildi. Financial Times’ın haberine göre, İsrail’in İran’daki suikastta güvenlik ve trafik kameralarını kullanması, İstanbul’daki sistemler üzerinden tartışmaları yeniden alevlendirdi.

 yeniakit.com.tr 

2020 Eylül’ünde, dönemin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve ABD menşeli yazılım şirketi SAS ile anlaşma imzaladı. Anlaşma, “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi” için yapıldı. Söz konusu anlaşmayı şirket adına ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield izmaladı.

İstanbul’un trafik yönetimini iyileştirmek, toplu taşıma güzergahlarını optimize etmek, seyahat sürelerini azaltmak, trafik sinyalizasyonunu ve kameraları entegre bir sistemle tek elden kontrol etmek ve tüm bunlara hızla müdahale edebilmek amacıyla İBB ile ABD’li şirket arasında imzalar atıldı.

 

Kısacası CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki tüm kamaraları ABD’nin yönetimine devretti.

İmamoğlu’nun ABD’ye bu devasa hizmeti karşılığında, USTDA tarafından İBB’ye 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe verildi.

İSRAİL HAMANEY’İ KAMERALARLA TAKİP ETTİ

Bugün Financial Times tarafından önemli bir bilgi yayınlandı. İsrail’in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürdüğü terör saldırısını, İran’daki güvenlik kameralarını izleyerek düzenlediği belirtildi. Buna göre İsrail, yıllardır İran’daki trafik ve güvenlik kameralarını takip ve idare ediyordu.

 

Habere göre İsrail, kameralara yıllar önce erişim sağladı ve belirli bir kameranın Hamaney’in güvenlik ekibi üyelerinin araçlarını nereye park ettiğini gösterecek bir açıya sahip olduğunu tespit etti. İsrail istihbaratı bu kameralar aracılığıyla korumaların adresleri, çalışma programları ve hangi kişileri korumakla görevlendirildiklerine dair dosyalar oluşturdu.

Habere göre İsrail ve ABD, Hamaney’in suikasta uğradığı Tahran’daki Pasteur Caddesi’nde de cep telefonu hizmetini kesintiye uğrattı. Böylece korumalara ulaşmaya ve olası uyarılar iletmeye çalışan kişilerin meşgul sinyali alması sağlandı.

 

Bir İsrailli istihbarat yetkilisi Financial Times’a, “Tahran’ı Kudüs’ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi bilirseniz, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz” dedi.

EKREM’İN İPİ KİMİN ELİNDE

İBB’de göreve geldikten 1 yıl sonra şehrin tüm kameralarını ABD’ye teslim eden Ekrem İmamoğlu, İran’daki suikastın güvenlik ve trafik kameraları sayesinde düzenlenmiş olması sonrası yeniden gündeme geldi.

 

Zira İmamoğlu’nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünün birçok üyesi itirafçı olmuş ve “örgütün yurt dışı bağlantısı olduğunu, İmamoğlu’nun yalnızca Türkiye ayağı olduğunu” ileri sürmüşlerdi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun yurt dışındaki nasıl bir ağın parçası olduğu, Türkiye “ayağı olarak” kendisine hangi görevlerin verildiği gibi sorular, İsraillilerin, “Sıradaki hedef Türkiye, sıradaki lider Erdoğan” dedikleri bir dönemde yeniden akıllara geldi!..

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi
İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

Dünya

İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırısı tehdidi

Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!
Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

Gündem

Şaka değil gerçek: İsrail destekçileri İstanbul’da kutlama yaptı! Bu Pehlevileri sınır dışı edin!

İsrail'den Lübnan’da kara işgalini genişetme kararı!
İsrail'den Lübnan’da kara işgalini genişetme kararı!

Dünya

İsrail'den Lübnan’da kara işgalini genişetme kararı!

İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var
İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

Gündem

İsrail'den Filistinlilere zulüm: Onlarca gözaltı var

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk
ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

Gündem

ABD’li yetkililerden itiraflar gelmeye başladı! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail’in İran’a saldıracağını biliyorduk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İsmail özsoy

Bu Jon Türklerin alayı vatan haini En ufak bir menfaat için değil vatanlarını kendilerini bile sataflar Hiçbir değer yargısı olmayan bu tiplere insanlar nasıl oy veriyor?????????

resat,

gavurlar kendine çalışanı çok sever, ilkokul birinci sınıftan,üniversite bitinceye kadar ,osmanlı atasına küfrettiren, eğitim sistemi ve sanat diye yutturulan,tv ve sinema sekterününde etkisini unutmayın , birde bu düşündekilerin elüstünde tutuldunuda üstüne eklerseniz, sonuç bundan başka çıkamaz ,,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23