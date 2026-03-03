Tahran saldırıları sonrası yeniden gündem oldu! Ekrem’den ABD’ye İstanbul’un anahtarı

yeniakit.com.tr

2020 Eylül’ünde, dönemin CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ve ABD menşeli yazılım şirketi SAS ile anlaşma imzaladı. Anlaşma, “İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi” için yapıldı. Söz konusu anlaşmayı şirket adına ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield izmaladı.

İstanbul’un trafik yönetimini iyileştirmek, toplu taşıma güzergahlarını optimize etmek, seyahat sürelerini azaltmak, trafik sinyalizasyonunu ve kameraları entegre bir sistemle tek elden kontrol etmek ve tüm bunlara hızla müdahale edebilmek amacıyla İBB ile ABD’li şirket arasında imzalar atıldı.

Kısacası CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki tüm kamaraları ABD’nin yönetimine devretti.

İmamoğlu’nun ABD’ye bu devasa hizmeti karşılığında, USTDA tarafından İBB’ye 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe verildi.

İSRAİL HAMANEY’İ KAMERALARLA TAKİP ETTİ

Bugün Financial Times tarafından önemli bir bilgi yayınlandı. İsrail’in İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’i öldürdüğü terör saldırısını, İran’daki güvenlik kameralarını izleyerek düzenlediği belirtildi. Buna göre İsrail, yıllardır İran’daki trafik ve güvenlik kameralarını takip ve idare ediyordu.

Habere göre İsrail, kameralara yıllar önce erişim sağladı ve belirli bir kameranın Hamaney’in güvenlik ekibi üyelerinin araçlarını nereye park ettiğini gösterecek bir açıya sahip olduğunu tespit etti. İsrail istihbaratı bu kameralar aracılığıyla korumaların adresleri, çalışma programları ve hangi kişileri korumakla görevlendirildiklerine dair dosyalar oluşturdu.

Habere göre İsrail ve ABD, Hamaney’in suikasta uğradığı Tahran’daki Pasteur Caddesi’nde de cep telefonu hizmetini kesintiye uğrattı. Böylece korumalara ulaşmaya ve olası uyarılar iletmeye çalışan kişilerin meşgul sinyali alması sağlandı.

Bir İsrailli istihbarat yetkilisi Financial Times’a, “Tahran’ı Kudüs’ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi bilirseniz, yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz” dedi.

EKREM’İN İPİ KİMİN ELİNDE

İBB’de göreve geldikten 1 yıl sonra şehrin tüm kameralarını ABD’ye teslim eden Ekrem İmamoğlu, İran’daki suikastın güvenlik ve trafik kameraları sayesinde düzenlenmiş olması sonrası yeniden gündeme geldi.

Zira İmamoğlu’nun lideri olduğu belirtilen suç örgütünün birçok üyesi itirafçı olmuş ve “örgütün yurt dışı bağlantısı olduğunu, İmamoğlu’nun yalnızca Türkiye ayağı olduğunu” ileri sürmüşlerdi.

Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun yurt dışındaki nasıl bir ağın parçası olduğu, Türkiye “ayağı olarak” kendisine hangi görevlerin verildiği gibi sorular, İsraillilerin, “Sıradaki hedef Türkiye, sıradaki lider Erdoğan” dedikleri bir dönemde yeniden akıllara geldi!..