Ne acı bir hikaye! Savcı Sayan’ın paylaştığı video yürekleri parçaladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Afganistan'dan ayrılarak Türkiye'ye gelen 4 kişinin videosunu paylaştı. Sayan, Türkiye'ye gelen Afganlardan birinin pilot olduğunu ama çöpte çalışmak zorunda kaldığını, en küçüklerinin anne ve babasının öldükten sonra canlı bomba yapılmaya çalışıldığını ve diğer iki kişiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sayan'ın açıklamaları şöyle:

Bu kardeşimiz pilot ama geçinmek için gidip çöpte çalışmış. Çöpte çalışıyordu, oradan bulup getirdik.

Bu kardeşlerimiz de bir taraflarda iş bulmaya çalışmışlar.

Ülkesizliğin ne demek olduğunu bunlara bakara görebiliyoruz. Allah kimseyi ülkesiz bırakmasın. Ülkesi olanların da ülkesini huzursuz etmesin.

Ama bunlar bizim misafirlerimiz. İnşallah, bugün öğrendik, belediyemize davet ettik, getirdik. Bundan sonra bunlara en iyi şekilde bakacağız.

Benim dikkatimi çeken, bir pilotun ülkesiz kalınca çöpte çalışması. Diğer kardeşim annesiz, babasız kalınca başka bir ailenin yanında geliyor. Bu aile de aynı durumu yaşıyor. Allah kimseyi bu zor durumla karşı karşıya bırakmasın.