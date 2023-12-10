Ndombele'ye talip çıktı! Gidiyor mu?

Galatasaray'da gözden çıkarılan Tanguy Ndombele'ye eski kulübü Lyon talip oldu.

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediğini isimlerden birisi olan Kongo asıllı Fransız orta saha Tanguy Ndombele için önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Ndombele'nin eski takımı Lyon Fransız merkez orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi'nde çok zor günler geçiren ve son sırada yer alan Lyon'un bu transferde ısrarcı durumda.

GALATASARAY İÇİN FIRSAT OLDU

Bu durum Galatasaray yönetimi için de bir fırsat oldu. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin yerine Galatasaray oyuncu arayışı içinde. Ndombele sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. Fransız orta saha bu 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de şans buldu.

Fransız orta saha Ndombele son olarak 2022'nin ocak ve haziran döneminde Lyon formasını giymişti. Ndombele 7 kez de Fransa Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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