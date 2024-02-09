NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi
NBA All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında
- Jaylen Brown (Boston Celtics),
- Mac McClung (Osceola Magic),
- Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) ve
- Jacob Toppin (New York Knicks) mücadele edecek.
- Üç sayı yarışmasında Malik Beasley,
- Damian Lillard (Milwaukee Bucks),
- Jalen Brunson (New York Knicks),
- Tyrese Haliburton (Indiana Pacers),
- Lauri Markkanen (Utah Jazz),
- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers),
- Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve
- Trae Young (Atlanta Hawks) yer alacak.
Yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Pacers takımında Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner (Indiana Pacers), draft 1 numaraları takımında Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), all-star takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.
Ayrıca bu seneki all-star organizasyonunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi New York Liberty'den Sabrina Ionescu'nun karşılaşacağı üç sayı yarışması da düzenlenecek. NBA All-Star 2024 yarışmaları, ABD'nin Indianapolis kentindeki Lucas Oil Stadı'nda 18 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.