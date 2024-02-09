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Spor NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi
Spor

NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

Yeniakit Publisher
2024-02-09 09:49:00 -
NBA All-Star yarışmalarına katılacak oyuncular belirlendi

NBA All-Star organizasyonunda smaç, üç sayı ve yetenek yarışmalarına katılacak oyuncular belli oldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç yarışmasında

  • Jaylen Brown (Boston Celtics),
  • Mac McClung (Osceola Magic),
  • Jaime Jaquez Jr (Miami Heat) ve
  • Jacob Toppin (New York Knicks) mücadele edecek.
  • Üç sayı yarışmasında Malik Beasley,
  • Damian Lillard (Milwaukee Bucks),
  • Jalen Brunson (New York Knicks),
  • Tyrese Haliburton (Indiana Pacers),
  • Lauri Markkanen (Utah Jazz),
  • Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers),
  • Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) ve
  • Trae Young (Atlanta Hawks) yer alacak.

Yetenek yarışmasında ise üçer oyuncudan oluşan üç takım sahaya çıkacak. Pacers takımında Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin, Myles Turner (Indiana Pacers), draft 1 numaraları takımında Paolo Banchero (Orlando Magic), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), all-star takımında Scottie Barnes (Toronto Raptors), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

Ayrıca bu seneki all-star organizasyonunda Golden State Warriors'tan Stephen Curry ile Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi New York Liberty'den Sabrina Ionescu'nun karşılaşacağı üç sayı yarışması da düzenlenecek. NBA All-Star 2024 yarışmaları, ABD'nin Indianapolis kentindeki Lucas Oil Stadı'nda 18 Şubat Pazar sabaha karşı gerçekleştirilecek.

 

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