Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
Ana haber sunucusu Nazlı Çelik, büyük tepkilere yol açan Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayıyla ilgili, "En kısa zamanda yakalanacaktır bu şerefsiz." dedi.25 Nisan 2019 Perşembe 08:15
İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı.
"Allah belanı versin demek yetmiyor"
Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor. Emnim emniyet teşkilatının değerli mensupları en kısa zamanda yakalayacaktır bu şerefsizi." ifadelerini kullandı.
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