Nazilli’de TOKİ evlerinin yapımına başlanıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKi) tarafından ilk kez toplu konut yapımına başlanıyor.

TOKİ inşaat alanında inceleme yapan AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, kısa süre içerisinde inşaata başlanacağını söyledi. Savaş, “Türkiye’de çok güzel işlere imza atmış olan TOKİ, Nazilli’de de konut çalışmalarına başlıyor. TOKi iktidarımız dönemindeki 18 yılda Türkiye geneli 900 bine yakın yüzde 90’ı sosyal konut olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmıştır. Nazilli’de de güzel işlere imza atacak. Efeler’de, Söke’de ve Çine’de TOKİ tarafından yeni konutlar yapacak. Bunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.