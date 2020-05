Nazilli Tren Garı’na yürüyen merdiven ve asansör yapılıyor

Nazilli Tren Garı altında bulunan ve vatandaşların çok sık kullandığı alt geçide, yürüyen merdiven ve asansör yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Nazilli Tren Garı altında bulunan yaşlı ve engelli vatandaşların kullanım zorluğu çektiği alt geçit için çalışma başlatıldı. Ulaştırma Bakanlığı ve İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında geçide yürüyen merdiven ve asansör yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı ve önceki dönem Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çalışmaları yerinde inceleyerek bakanlık ve bölge müdürlüğüne teşekkür etti.

Nazilli için önemli bir projenin hayata geçtiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, “Nazilli Tren Garı altında bulunan ve vatandaşların çok sık kullandığı alt geçitte yapılan düzenlemeleri yerinde inceledim. Devletimize, Nazilli’ye hizmetleri için teşekkür ediyorum. Nazilli Tren Garı’nda vatandaşların yoğun olarak kullandığı alt geçitte önemli bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında özellikle yaşlıların ve engelli vatandaşların merdivenler nedeniyle kullanmakta zorlandığı alt geçide 2.3 milyon TL’lik yatırımla yürüyen merdiven ve asansör yapımına başlandı. Nazilli’’mizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan tren yolu alt geçidinde belediye başkanlığımız döneminde çok uğraşmıştım. Bununla ilgili çalışmayı ihale ve proje aşamasına getirmiştik Ulaştırma Bakanlığı ve İzmir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nün projeyi başlattı. Şu an Nazilli’mizin en büyük sıkıntısı olan alt geçit yürüme merdiven ve asansörü yapılıyor. Burası aşağı Nazilli ve yukarı Nazilli bağlantı noktası. Yaşlılarımızın veya engelli vatandaşlarımızın oradan geçişi çok büyük sıkıntıydı. Özellikle de Perşembe Pazar’ının olduğu günlerde sıkıntı yaşanıyordu. Böyle bir sorunun ortadan kaldırılmasıyla Nazillimize güzel bir hizmet kazandırılıyor. Bu konuda emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza, AK Parti Milletvekillerimize, Valimize ve Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. Nazilli için, hemşehrilerim için yapılması gereken her şeyin destekçisi ve takipçisi olan MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren her zaman yanınızda ve yakınınızda olacak” dedi.