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Dünya Katil Putin'in cani ordusu Kiev'i vurdu: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Katil Putin'in cani ordusu Kiev'i vurdu: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

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Katil Putin'in cani ordusu Kiev'i vurdu: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Gözü dönmüş katil Putin'in cani ordusu, gece yarısı uykudaki masum sivillerin üzerine kahpece balistik füze yağdırdı! Katliamcı Rusya'nın Ukrayna'nın kalbi Kiev'e düzenlediği alçak saldırıda 4'ü çocuk 9 masum katledildi, 28 kişi yaralandı. Şehrin 5 ayrı noktasında enkaz altında can pazarı yaşanırken, kalleş saldırıya lanet yağdı!

İşgalci Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik vahşeti ve katliamları durdurak bilmiyor. Eli kanlı katil Putin'in ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı.

Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın meydana geldiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği bildirildi.

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