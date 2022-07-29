Naylon Nazmi ‘24 Saat’ fonlanmış

YAVUZ SELİM İSTANBUL

AB Türkiye Delegasyonu’nun ülkemizde sosyal dokuyu dejenere etme gayesiyle devreye soktuğu “AB Sivil Düşün Programı” ile AK Parti iktidarı muhalifleri ihya edilmeye devam ediliyor. Genç gazetecilerin devşirilmesi için de sol basın kuruluşlarına bu yolla para akıtan Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2019 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile de temas kurduğu kaydedildi. Başkanlığını 30 yıldır Nazmi Bilgin’in yürüttüğü Cemiyet ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 1 Ocak 2019’da “Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi”ni (M4D) hayata geçirdi. 4 farklı içeriğe sahip M4D programında AB’nin fonları ile AGC üzerinden gazetecilere destek sağlanacağı iddia edildi. Nisan 2022’ye kadar 3 yıl boyunca devam eden bu proje kapsamında yürütülen çalışmalarda AB’ye “24 Saat Gazetesi” zokası yutturulduğu öğrenildi.

Fonu 'naylon'la kapmış!

Bünyesinde çalışıyor gösterilen personellerin aslında görev yapmadığı, tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmadığı ve sadece 250 adet basılan 24 Saat Gazetesi üzerinden AGC Başkanı Bilgin’in Avrupa Birliği’nden fon kotardığı öğrenildi. Basın İlan Kurumu’ndan haksız kazanç elde ettiği tespitiyle ilan durdurma cezası verilen 24 Saat Gazetesi’nde genç gazetecilerin makalelerinin yayımlanması için AB Türkiye Delegasyonu’nun “M4D” adlı proje çerçevesinde Nazmi Bilgin’e finansal destek sağladığı bildirildi. Naylon gazeteci Nazmi’nin “1978’den bugüne okurla buluşan gazete” diye AB’ye kakaladığı 24 Saat Gazetesi’nde yazısını yayınlama vaadiyle genç gazetecilere 75 ila 120 Euro verileceğini duyurduğu, “Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı” sloganıyla yürütülen kampanyada Avrupa Birliği’ni oyuna getirdiği belirlendi.

Haçlı'dan para sağanağı

Naylon gazeteci Nazmi’nin “M4D” adlı proje ile aldattığı AB’nin yanı sıra; “Basın Evi Gönüllülük Programı” için İngiltere Büyükelçiliği’nden, “İnsan Hakları ve Bağımsız Medya Projesi” için Norveç Büyükelçiliği’nden finansal destek aldığı gündeme gelmişti. AGC’nin ayrıca İngiltere Büyükelçiliği fonuyla 2021 yılında 5 gazeteciye “özel haber” desteği sağlayıp genç gazetecileri devşirme yoluna gittiği kamuoyuna yansımıştı. Gazetemiz Akit, Nazmi Bilgin ile Avrupa ülkelerinin fon ilişkisini, 28 Temmuz 2022’de “Naylon Nazmi’yi Haçlı fonlamış” manşetiyle ifşa etmişti.

Nazmi Bilgin’in gazetesi 24 Saat’in sadece 250 adet basıldığı, baskı işleminin saat 17.00’den önce gerçekleştirildiği, prova baskısı savunmasının yersiz olduğu, bağlanarak balya haline getirilmiş gazetelerin üzerine bayi etiketinin yapıştırıldığı tespit edilmişti. “Naylon” gazetenin tutulması zorunlu olan defterleri dahi tutmadığı ve kadrosunda çalışıyor gösterilen fikir işçilerinin aslında görev yapmadığı ortaya çıkmıştı. BİK, 24 Saat Gazetesi’ne haksız kazanç sebebiyle ilan yayınlama hakkını durdurma cezası vermişti.

Azılı başörtüsü ve Akit düşmanı

Tam 30 senedir Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) başında bulunan, uzun yıllar Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu ve Basın Kartları Komisyonu’nda görev alan Nazmi Bilgin geçmişinde başörtülülere basın kartı verilmesine karşı çıkmış, ülkücülere “hilal bıyığı” ile çektirdikleri fotoğraf sebebiyle basın kartı verilmemesini istemişti. İsmi birçok usulsüzlüğe karışan Nazmi Bilgin’in son olarak naylon gazeteciliği Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından tescillenmişti. “Dürüst gazeteciler baskı altında” deyip, naylon gazetesi 24 Saat’in tepesine Mustafa Kemal’e atfedilen “Basın özgürlüğünün sakıncalarını giderecek tek yol yine basın özgürlüğüdür” sözünü yerleştiren Nazmi Bilgin, 28 Şubat sürecinde Akit’in susturulması için emsali görülmemiş ceza davaları açmıştı. Akit’in 19 Temmuz 1999’daki “Nazmi nayloncu çıktı” haberiyle ilgili gazetemize hem adli hem idari davalar açmıştı. Bilgin, gazetemizin basın ilan gelirini kendisinin de yönetim kurulu üyesi olduğu Basın İlan Kurumu’na 30 gün kestirmiş ve dönemin parasıyla Akit’ten 5 milyar TL tazminat talebinde bulunmuştu.