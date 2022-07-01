Natürel gübre yapmanın 5 yolu! Yumurta kabuğu gübresi nasıl yapılır?

Muz kabuğu gübresi

Muz kabuğu potasyum kapsadığı için gübre üretiminde kullanılabilecek en iyi gıdalardan biridir. Bu özel mineral, nitrojenden sonra nebatlarınız için en ehemmiyetli maddelerden biridir. Fotosentezde ve dayanıklı dokuların yaradılışında ehemmiyetli bir rol oynar. Bunun dışında solgun görünen çiçeklerinizin ve nebatlarınızın yine canlanmasına dayanakçı olur.

Muz kabuğu gübresi nasıl yapılır?

Muz kabuklarını parçalara ayırıp su dolu bir kapta 15 dakika süresince kaynatın. 15 dakika sonra, altını kapatın ve soğumaya vazgeçin. Son olarak, gübreyi nebatların çevresine sıkın. Şayet isterseniz, kabukları suyun içinde bırakabilirsiniz.

Elma sirkesi gübresi

Elma sirkesinin içinde bulunan asetik asit, nebatlarınız için iyi bir gübre misyonu üstlenebilir. Bu yiyecek sayesinde, nebatlarınız sıhhatli bir biçimde gelişir ve yapraklarının yanıksı bir görünümü engeller.

Elma sirkesi gübresi nasıl yapılır?

Nebatlarınızı sulamak için kullanacağınız suyun içerisine bir kaşık kadar elma sirkesi ilave edin. Bu karışım ile nebatlarınızı sulayın ve bunu en az haftada bir defa tekerrür edin.

Yumurta kabuğu gübresi

Yumurtanın içinde bulunan fazla kalsiyum sayesinde yumurta kabukları domates, biber ve patlıcan gibi nebatlarda çiçeklerin çürümesini engeller.

Yumurta kabuğu gübresi nasıl yapılır?

Birkaç yumurta kabuğunu ezip nebatınızın kök kısmına yerleştirin. Yumurta kabuklarını kurutup ezerek toz haline getirerek de bu

işlemi yapabilirsiniz. Sonrasına ise bu tozu nebatınızın çevresine serpin.

Liken gübresi

Kuru ve taze olarak bulunabilen liken, yetiştikleri topraklarda “faydalı” mikropların yaşadığı eforlu iz elementlerini kapsar. Liken gübresi sayesinde nebatlarınız daha sıhhatli bir görünüm kazanacak ve solmaktan kurtulacaktır.

Liken gübresi nasıl yapılır?

–Likenları doğrayıp bir kova suya koyun.

–Kovanın üzerini kapatın ve gübreleri 2-3 hafta bekletin.

–2-3 hafta sonra bu suyu nebatlarınızın üzerine püskürtün.

–Minik bir nebata 2 bardak su püskürtmek yetecektir.

–Şayet nebat orta -boy ya da büyük boy ise 4-6 bardak su püskürtebilirsiniz.

Ağaç kabuğu gübresi

Ağaç kabuğu çok fazla potasyum ve fosfor içerir. Bu bakımdan toprağın zenginleşmesi için oldukça lüzumlu maddedir. Değişik yandan, kapsadığı maddeler sayesinde karınca ve haşereleri uzaklaştırır. Ancak bu maddeyi asidik toprakta yetişen nebatlarda kullanmamalısınız. Zira toprağın pH balansını değiştirebilir.

Ağaç kabuğu gübresi nasıl yapılır?

Bolca odun külü alıp suda seyreltin. Daha sonra akışkanı istediğiniz nebatlara dökün. Şayet seçim ederseniz, külleri de köklerden 2 ya da 3 santimetre öteye serpin.