Niinistö, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye tarafından Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olumlu açıklamalar olduğunu belirterek "Biz NATO'ya İsveç'le katılmak istiyoruz. Ayrı bir katılımı talep etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik kararının Ankara tarafından verileceğini ve kararı beklediklerinin altını çizen Niinistö, şöyle devam etti:

"NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'nin elinde. Eğer sadece Finlandiya'yı alıyoruz derlerse bu bizim için zor bir durum olacak ama 'Hayır başvurumuzu çekiyoruz' mu diyeceğiz? Hayır, bunu yapamayız. Biz İsveç'le birlikte üyelik başvurusunu tamamlayarak üzerimize düşeni yaptık. Kararı vermek Türkiye'nin elinde."

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Moldova'yı işaret ederek "Rusya'dan bahsediyorsak sıradaki hedef Moldova olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Frederiksen, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun cesur bir lider olduğunu belirterek "Moldova'yı, Gürcistan'ı ve komşu ülkeleri unutmamalıyız. Savunma üzerine daha fazla harcama yapmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Frederiksen, şunları kaydetti:

"Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmeliyiz. Daha fazla silah verilmeli ve bağış yapılmalı. Bunlar olabildiğince hızlı bir şekilde yapılmalı. Avrupa'daki ülkeler olarak daha yakın çalışmalı ve daha güçlü ortaklıklar kurmalıyız."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıraların gereğini yaptıklarını savundu ve tüm müttefiklere iki ülkenin üyeliklerini onaylama çağrısı yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Önemli olan birinin diğerinden önce üye olması değil, ikisinin de bir an önce üye olması. İki ülkenin de (temmuzdaki) Vilnius Zirvesi'ne kadar üye olmalarını sağlamak için çok çalışıyorum." dedi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay vermenin Türkiye'nin kararı olduğunu tekrarlayan Stoltenberg, "Türkiye'ye iki katılım protokolünü de onaylaması çağrısında bulundum. Ancak birini onaylarlarsa o zaman Finlandiya ittifakın üyesi olacak." diye konuştu.