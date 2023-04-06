NATO'nun yeni üyesi Finlandiya'dan flaş karar! İsrail´den 345 milyon dolarlık füzesavar alacak

Finlandiya, yeni hava savunma sistemi tedarik edecek

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen yaptığı açıklamada, ‘‘Füzesavar savunma sistemi Finlandiya Savunma Kuvvetlerinin yüksek irtifadaki saldırılardan korunmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda, Finlandiya'nın savunma kabiliyetinin iddialı ve uzun vadeli gelişimi için yeni bir güvenlik ortamı yaratacak” dedi.

Duyuruya göre, anlaşma 345 milyon dolar değerinde. Gelecekte ise 236 milyon dolarlık potansiyel ek satın alma yapılması gündemde.

Finlandiya, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra başvurmuş, tüm üye devletler tarafından onaylanmasının ardından salı günü NATO'nun 31.üyesi olmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg salı günü yaptığı açıklamada, bu tarihi olayın Rusya'nın NATO üyesi olmayan Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtmişti.

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Finlandiya’nın NATO'ya katılımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı siyasi ve stratejik bir darbe olarak görülüyor.

İsveç'in de Finlandiya’nın ardından NATO’ya üye olması bekleniyor. İsveç şu anda Türkiye ve Macaristan'dan onay bekliyor.

Öte yandan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye sundu.

Finlandiya’da görev süresi sona eren Başbakan Sanna Marin, hükümetinin istifasını Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye sundu. Hükümettten yapılan açıklamada, Marin’in istifasının Niinistö tarafından kabul edildiği, yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin geçici olarak devam edeceği bildirildi.

Finlandiya’da düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 20,8’ini alan Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon Parti seçimin galibi olmuş, Riikka Purra liderliğindeki Gerçek Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1’ini ve mevcut Başbakan Sanna Marin’in Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi oyların yüzde 19,9’unu almıştı.

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