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Ekonomi Ruble, dolar ve euro karşısında eriyor! Rusların Merkez Bankası: Ödemeler sistemi değişecek! Geri adım
Ekonomi

Ruble, dolar ve euro karşısında eriyor! Rusların Merkez Bankası: Ödemeler sistemi değişecek! Geri adım

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:37:00 - 2023-04-06 18:00:57
Ruble, dolar ve euro karşısında eriyor! Rusların Merkez Bankası: Ödemeler sistemi değişecek! Geri adım

Rusya'ya petrol ve gaz konusunda uygulanan yaptırımların etkilerine yönelik endişeler rublenin, ABD doları başta olmak üzere önde gelen para birimleri karşısında zayıflamasına neden oluyor. Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Skorobogatova, uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanacağını belirterek “5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan uluslararası ödeme sistemi göreceğiz" dedi.

Moskova Borsası tarafından yayınlanan verilere göre, Rus rublesi ABD doları ve euro karşısında geçen Nisan ayından bu yana en düşük döviz kuruna geriledi.

Rus para birimi, dolar karşısında 14 Nisan 2022'den bu yana en düşük oran olan 88 rubleye kadar indi.

First Management Company'nin özkaynaklar departmanı başkanı Anton Kravchenko, RBK haber kaynağına verdiği demeçte, rublenin Batı para birimleri karşısında devam eden düşüşünün ithalattaki eşzamanlı artış ve ihracattaki düşüşten kaynaklandığını söyledi. İhracattan gelen düşük döviz geliri girişleri, devlet bütçesinde bir açığa neden oldu ve şirketler yurtdışından daha fazla ürün satın almak için yeni tedarik zincirleri kurdukça döviz çıkışıyla daha da arttı.

Kravchenko, Rus Eurobond'larına yapılan son ödemenin ardından döviz pozisyonlarını eski haline getiren bankalardan gelen artan talep nedeniyle rublenin de zayıflıyor olabileceğini sözlerine ekledi.

Diğer uzmanlar, ruble kurundaki düşüşü, artan petrol fiyatları nedeniyle Ulusal Varlık Fonu'ndan yapılan döviz satışlarındaki düşüşe bağlıyor.
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Promsvyazbank baş ekonomi analisti Yegor Zhilnikov, " Dolar karşısında 80-81 ruble aralığını test etme potansiyelinin teknik olarak mümkün olduğuna inanıyoruz, ancak gelecekte bir dolar düzeltmesini göz ardı etmiyoruz" dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, dijital rubleyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dijital rublenin test edilip hazır hale geldiğinde uluslararası ödemelerde yeni fırsatlar yaratacağına işaret eden Skorobogatova, “Böylece dijital para birimleri sunan regülatörlerle doğrudan temas kurabileceğiz. Bu durumda SWIFT sistemini ise hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Skorobogatova, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz." dedi.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önde gelen çok sayıda bankasına yaptırım uygularken, söz konusu bankalar mali mesajlaşma servisi SWIFT sisteminden de çıkartılmıştı.

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Orhan aslan

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