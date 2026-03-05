Nato’nun kirli oyunu deşifre oldu: Ne kadar alçaksınız!

ALİ KARAHASANOĞLU

Görüşme masasında iken, İsrail’in savaş uçakları, Katar’da Hamas’lı yetkililere saldırı düzenlemişti.

“Görüşme masasında oturanlara saldırı hangi sahtekarlığın ürünü” demiş itiraz etmiştik.

Aynısını, İran ile yapılan görüşmeler devam ederken, bu sefer ABD gösterdi..

NATO’dan bir ses duymadık, “Bölgede üyemiz devlet var.. ABD’nin o alanda bir saldırı başlatması, üyemizin güvenliğini tehlikeye atabilir” demedi.

Ellerini ovuşturdular..

Tıpkı, PKK saldırılarında, Türkiye’ye bir küçücük destek açıklaması yapmadıkları gibi..

Alçakça, sahtekarca oyunlarını sahneye koydular..

Suriye’de Esed dönemi sürerken, sınır ötesinden bu tarafa, hatta bazıları okul binalarımıza isabet edecek şekilde top atışları yapıldı..

“Türkiye bizim müttefikimiz. bizim üyemiz. Üyemize saldırı, hepimize saldırıdır. Anında tüm ordularımızı Türkiye’nin güney sınırına yığıyoruz.. O atılan bombaları, atanlarla birlikte toprağa gömeceğiz” diyen Bir NATO yetkilisi görmedik..

Nasıl sahtekarlarsınız siz.

Nasıl alçaklarsınız siz..

Ege’de iki günde bir, hem de Türkiye’nin onayı ile NATO üyesi yapılan Yunanistan’ın ergenlik krizlerinde, bir sefer NATO’dan açıklama duymadık: “Üye devletlerimizin, kendi aralarında güç gösterileri asla kabul edilemez.”

NATO üyesi olmayan Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC üzerinden, Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalar bölgedeki askerlerimize yönelik fiili saldırılar sırasında da, NATO’dan bir açıklama duymadık..

Şimdi geldik..

Dost ve kardeş ülke İran’ın kendi topraklarını ve ülkesinin egemenlik haklarını koruma amacı ile, misilleme amaçlı operasyonlarına, saniyesinde açıklama geldi.

Durun sahtekar NATO’cular..

Durun.

Biz yine sizden yardım istemezdik ama..

PKK’ya silah desteği veren üyeleriniz var. Bu alçaklıktır. Üyelerinize sahip çıkın” dediğimizde, NATO’dan bir açıklama yapılmasını beklerdik..

Yunanistan’ın boyunu aşan işlere giriştiği günlerde, “Elimizden bir kaza çıkacak. Şu yaramaz çocuğunuza sahip çıkın” dediğimizde, bir açıklama yapmalarını beklerdik..

O günlerde yapılmayan açıklamalar..

Şimdi anında, saniyesinde geldi.

Hani diyesim geliyor, NATO’dan maaş alan bir eleman, İran’dan atılmış gibi bir füze yolladı, diğer eleman da hemen bir saniye sonra, o açıklamayı mı yaptı?

Gerçekten, bu acelecilik niye?

165 ilkokul çağındaki kızını toprağa verdiği günün ertesinde, İsrail’e 300 değil, 3 bin füze atsa, İran’ın hakkıdır..

Bölgedeki ABD üslerine yüzlerce değil, binlerce füze gönderse, İran’ın hakkıdır.

Asla kabul edemem. Asla gönlüm razı gelmez. Asla onaylamam ama..

İran’ın kendisini savunmak için, insanlığı korumak için, bir avuç terörist hayduta karşı attığı füzelerden bir tanesi (ki, İran’ın ateşlemediği halde, bölgeyi karıştırmak isteyen şer güçlerin organize ettiği ihtimalini de hepten devredışı bırakmamamız gerekir) topraklarımıza düştü diye..

3. Dünya savaşını mı çıkaracağız.