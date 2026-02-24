NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı "Dynamic Manta 2026" başladı!

NATO Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından organize edilen ve 6 Mart’a kadar sürecek olan Dynamic Manta 2026 (DYMA 26), müttefik donanmaların su altı tehditlerine karşı eş güdüm kapasitesini test ediyor. Sicilya’nın Katanya limanından demir alan müttefik gemi ve denizaltıları, tatbikatın ilk gününde "vinceks" eğitimlerinden helikopterle yaklaşma manevralarına kadar pek çok zorlu safhayı başarıyla tamamladı. Gelişmiş denizaltı savunma harbi taktiklerinin icra edildiği tatbikatta, denizaltılar hem "av" hem de "avcı" rollerini üstlenerek gerçek bir savaş senaryosunu simüle ediyor.

TÜRK DENİZCİLERİNE NATO'DAN ÖVGÜ: "PROFESYONEL BİR GÜÇ"

NATO Denizaltıları Komutanı Tuğamiral Bret Grabbe, tatbikatın açılışında Türkiye’nin oynadığı kritik role dikkat çekti. Türkiye’nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine sahip 14 müttefikten biri olduğunu hatırlatan Grabbe, Türk denizaltıcılarının sadece bu tatbikatta değil, yıl boyunca NATO bünyesinde sergilediği profesyonellikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Türk Deniz Kuvvetleri’nin "Gür" sınıfı TCG 1. İnönü denizaltısı, Akdeniz’in zorlu sularında müttefik unsurlarla entegre şekilde gelişmiş su altı taktiklerini sergiliyor.

ÜÇ BOYUTLU HAREKAT: SU ALTI, SU ÜSTÜ VE HAVA ENTEGRASYONU

Tatbikat, sadece denizaltılarla sınırlı kalmayıp hava ve su üstü unsurlarını da kapsayan entegre bir harekat alanına dönüştü. Türkiye’nin P-72 deniz karakol uçağı ile destek verdiği süreçte; İtalya, Yunanistan, İspanya ve ABD gibi ülkelerden gelen fırkateynler, su altı tehditlerini tespit etme, takip etme ve etkisiz hale getirme eğitimleri yapıyor. Hem konvansiyonel sistemlerin hem de yeni gelişen su altı teknolojilerinin denendiği tatbikat, NATO’nun "her an savaşa hazır" mesajını Akdeniz’den tüm dünyaya duyuruyor.