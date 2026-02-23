  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı bitiminde Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kritik zirvede yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez masada yer alıyor. Toplantının ana başlıklarını "Terörsüz Türkiye"süreci kapsamında atılması planlanan yasal adımlar ile bölgesel gelişmeler oluşturuyor.

Kabine toplantısında Ortadoğu'da tansiyonu yükselten İran–ABD gerilimi ve bölgesel gelişmelere de geniş yer ayrılacak.

Toplantıda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani kriz Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadelede gelinen aşama değerlendirilecek.

Öte yandan milyonlarca emeklinin gözü ise 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerde artış yapılıp yapılmayacağı Kabine'de ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

