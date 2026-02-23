13 yaşındaki Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

13 yaşındaki Suriyeli çocuğun Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, zalim Beşşar Esed'in katliamlarından kaçan mazlumlara ev sahipliği yaptı.

Esed'in Rusya'ya kaçmasıyla Suriye'de savaş son buldu.

 

Hem gururlandırdı hem duygulandırdı

Savaş sonrası ülkesine dönen 13 yaşındaki Suriyeli çocuğun CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e yaptığı konuşma hem gururlandırdı hem duygulandırdı.

Suriyeli çocuk Türkiye ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye benim birinci vatanım, orada bir savaş olursa ilk ben gideceğim"

