13 yaşındaki Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
13 yaşındaki Suriyeli çocuğun Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, zalim Beşşar Esed'in katliamlarından kaçan mazlumlara ev sahipliği yaptı.
Esed'in Rusya'ya kaçmasıyla Suriye'de savaş son buldu.
Hem gururlandırdı hem duygulandırdı
Savaş sonrası ülkesine dönen 13 yaşındaki Suriyeli çocuğun CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e yaptığı konuşma hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
Suriyeli çocuk Türkiye ile ilgili şunları söyledi:
"Türkiye benim birinci vatanım, orada bir savaş olursa ilk ben gideceğim"