NATO’nun 5. maddesi nedir? NATO 5. maddesinde ne var?

Ayrılıkçı Donbask (Donetsk ve Luhank) bölgesinin bağımsızlığını tanıyan Ruysa, Ukrayna topraklarına girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rusya’nın işgali sonrası ABD ve NATO’dan ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO’nun 5. maddesine uyulacağını söyledi. Peki NATO’nun 5. maddesi nedir, neyi içeriyor?

NATO’nun 5. maddesi nedir?

Bir ülkenin NATO'ya savaş ilan etmesiyle birlikte, bütün NATO ülkelerine de savaş açmış oluyor. Bunun nedeni NATO Antlaşması'nın beşinci maddesinin bir üyeye yapılan saldırının, hepsine yönelmiş kabul edileceğini öngörmüş olması. NATO Antlaşması'nın beşinci maddesi aynen şöyle: ‘‘Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.’’