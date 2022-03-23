NATO'dan Zelenskiy’e davet!
NATO, 24 Mart’ta Brüksel’de Rusya’nın Ukrayna işgaline ilişkin gerçekleşecek zirvede konuşma yapması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e davet gönderdi.
Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre bir NATO yetkilisi, “Müttefik liderler, Rusya’nın saldırgan hareketleri nedeniyle doğrudan bir şekilde Başkan Zelenskiy’den haber alma fırsatına sahip olacak” dedi.
Yetkili, Ukrayna’ya askeri teçhizat desteğinde bulunan NATO üyelerinin daha fazla nasıl yardımda bulunabileceklerini araştırdıklarını kaydetti.