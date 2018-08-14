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NATO'dan Türkiye-ABD krizi açıklaması!

Türkiye ile küresel eşkıya ABD arasındaki krize ilişkin açıklama yapan bir NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:45
NATO'dan Türkiye-ABD krizi açıklaması!

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasındaki gerginliğe ilişkin, "NATO müttefikleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları oluşsa da  müttefikler her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir." vurgusu yaptı.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında zaman zaman görüş ayrılığı olabileceğine, ancak bunun ittifak çerçevesinde temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermediğine işaret etti. 

Konunun esasen ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:45
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. ABD'nin yaptırım kararı
  4. NATO
  5. NATO'dan açıklama
  6. NATO'dan Türkiye açıklaması
  7. NATO yetkilisi

YORUM YAZ

  • ahmetahmet54 dk önce
    iyi biliriz en son 15 Temmuzda gördük NATO/FETÖ-ABD ilişkisini..
  • özcanözcan55 dk önce
    BU NATO GÖREVLİSİDEABD NİN KÖPEK BAKICISIDIR ŞEREFSİZ İT SÜRÜLERİ BUNLAR
  • melih53melih5347 dk önce
    beyaz saray kuşatılmıştır.işgal altındadır..dünyanın en tehlikeli mali manüpilatör şişman*lakaplı trump ve çetesi beyaz sarayı işgal etmiş ve oranın mali ve yaptırım gücünü kullanarak dünyaya twit mesajları atarak büyük vurgun yapmaktadır..beyaz saray acil bu işgalden kurtulmalıdır..
  • mertmert54 dk önce
    Kafir ve zalim amerika siyonist yahudilerin dümeninde saldırıyor. Ancak bu it bu defa Cami duvarına işedi. Zevali yakındır İnşaallah.
  • Murat TaşcıMurat Taşcı41 dk önce
    Geç bunları-Anam babam geç bunları. Rus uçağı düşürülünce nasıl bizi yalnız buraktıklarını unutmadık.
Bugünkü Akit

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