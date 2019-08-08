NATO'dan S-400 açıklaması: Müttefikimiz olmasını engellemez

Türkiye’nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ile ilgili bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’nin bu kararının sonuçlarından endişe duyduğunu, fakat aynı zamanda Ankara’nın ‘değerli’ bir müttefik olarak kalacağından ve örgütle birlikte diğer sorunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğinden emin olduğunu kaydetti.



Stoltenberg, “Türkiye’nin S-400 sistemlerini satın alma kararı ulusal, egemen olmasına rağmen ben bu kararın sonuçlarından endişeliyim, zira NATO için silahların operasyonel uyumu önemli. Rus S-400 sistemi örgütün birleşik hava-füze savunma sistemine entegre edilmeyecek” dedi ve söz konusu kararın ‘F-35 avcı uçaklarının teslimatı için de sonuçları olacağını’ ekledi.

"Türkiye'nin katkısı daha derin"

“S-400 konusu çok ciddi, ancak Türkiye’nin katkısı ve NATO’daki rolü, S-400 konusuna göre çok daha derin” diyen Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye’nin NATO’nun çok değerli ve önemli bir müttefiki olmaya devam edeceğinden ve S-400’lerin sorun yaratmasına rağmen diğer birçok meydan okumaların üzerinde birlikte çalışacağımızdan kesinlikle eminim.”