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Dünya NATO'dan olağanüstü toplantı! Kritik açıklama: En tehlikeli an
Dünya

NATO'dan olağanüstü toplantı! Kritik açıklama: En tehlikeli an

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 19:21:00 - 2022-02-22 19:32:13
NATO'dan olağanüstü toplantı! Kritik açıklama: En tehlikeli an

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı.' ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor. Almanya'nın Kuzey Akım-2 kararından memnun kaldık." dedi.

Jens Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.

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