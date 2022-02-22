NATO'dan olağanüstü toplantı! Kritik açıklama: En tehlikeli an
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı.' dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı.' ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, "Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor. Almanya'nın Kuzey Akım-2 kararından memnun kaldık." dedi.
Jens Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.