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Dünya NATO'dan kritik Ukrayna açıklaması
Dünya

NATO'dan kritik Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin süreceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:02:00 -
NATO'dan kritik Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Rusya'ya gerginliği düşürme ve barışçıl çözüm için diyalog yolunu takip etme çağrısını yineledi.

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