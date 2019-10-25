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NATO'dan kritik 'savunma' açıklaması

"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 13:02
NATO'dan kritik 'savunma' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz." dedi. Stoltenberg, ayrıca müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini artırdığına ve böylelikle ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerine dikkati çekti.

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Külfet Paylaşımı, Caydırıcılık ve Savunma" başlıklı ilk oturumun öncesinde kısa bir açıklama yaptı.

Savunma bakanlarının, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerini ele alacağını ifade eden Stoltenberg, ittifakın bu çerçevede gelecek için hazır olması gerektiğini söyledi.

"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz"

"Savunmaya yatırım yapmaya devam etmeliyiz." diyen Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma bütçelerini artırdığına ve böylelikle ulusal savunma harcamalarına gelecek yılın sonuna kadar ilave 100 milyar dolar ekleyeceklerine dikkati çekti.

Stoltenberg, savunma bakanlarının aynı zamanda ittifakın kriz anında hızlı tepki verme gücünü geliştirmeyi amaçlayan NATO Hazırlık Girişimi'ne ilişkin gelişmeleri ve siber savunmayla donanma gücünü de ele alacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 13:02
  1. Stoltenberg
  2. NATO

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn14 sa önce
    tc natodan çıkmalıdır. nato ve bm yahudilere hizmet etmektedir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. 
  • FatihFatih14 sa önce
    nato ülkelerine envanyeterlerine yeni amerikan silahlari ve sistemleri satilacak anlamina gelir.... gecenlerde danimarkanin kendi insanina zor küt parasi var harcayacak, özellikle saglik sektörü ve yaslilara bakim sektörü, DÜN haberlerde cikti, ve arasida cikmaya devam ediyor, yaslilar bagzen acliktan susuzluktan, veya tuvalette düsüp ölenlerle dolu,,,saglik sektörüde iyicene zivanadan cikti, burasi danimarkanin en büyük 3 üncü sehri, acilde filan doktor bulmak zor, siraya giriyorsun6-9 saat bekletiyorlar..en fazla iki cogu zaman sadece bir doktor bakiyor yüzlerce acil hastaya...saka maka degil....eskiden buranin sistemi cok iyiydi eskiden, acilde 10 dakka bekletmezlerdi, odanda yatarken hasta basina 3 hemsire düserdi, otelden filan cok iyiydi.Türkiyenin hastahanelerini eskiden gördügümüzde Allah düsürmesin derdik, simdi tam tersi oldu, Türkiyedeki hastahaneler buraya on basar artik.diger önceki konuya varinca bilmem ne düsman sualti gemilirini izlemekte danimarkanin ihtiyaci varmista 4-5 milyar sistem alacaklar amerikadan, danimarkanin düsmani bile yok, kimsede isgal etmek istemez buralari, topraginda maden sifir....sadece bol bol kirec ve ince kum var, kim ne yapsinda saldirsin danimarkayi askeriyesi bile kücük, ikinci dünya savasinda almanlarin burayi isgal etmesi 2 saat sürmüs yarim saatde gizlice kopenhag limanindan girip esir almislar adamlar halen yatakta uyurken.

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