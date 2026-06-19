26 kadın kurtarıldı Fuhuş çetesine polis baskını
Polis tarafından yapılan operasyonda masaj salonlarına çalıştırılan 26 kadın kurtarılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i kadın 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polis tarafından yapılan operasyonda masaj salonlarına çalıştırılan 26 kadın kurtarılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i kadın 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Eskişehir'de "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik masaj salonlarına yapılan operasyonlarda 26 kadın kurtarılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11'i kadın 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Eskişehir'de 15 Haziran tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarında meydana gelen
"fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini" suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 masaj salonu ve 16 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 30 adet sentetik ecza hapı, çok sayıda fuhuş faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen materyal, 22 adet dijital materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın şahıs kurtarıldı.
Masaj salonlarında çalıştırılan yabancı uyruklu 1 kadın şahıs hakkında gerekli işlemler polis tarafından tamamlanarak sınır dışı edildi.
Yakalanan 16 şüpheli şahıstan 12'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i erkek 11 kadının adliyeye sevk sırasında yüzlerini tamamen kapatma biçimler ise dikkat çekti.
Mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden, sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bahse konu masaj salonlarının mühürlenmesine yönelik gerekli çalışmalar başlatıldı.
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