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Dünya Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!
Dünya

Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Yeniakit Publisher
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Mali'de Müslüman sivillere yönelik sessiz soykırım!

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanların hamisi Türkiye'den ve Dışişleri bakanı Hakan Fidan'dan yardım istedi.

Batı Afrika ülkesi Mali'de ordu ve Rus güçlerine ait insansız hava araçlarının sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Yerel halk Müslümanların hamisi Türkiye'den ve Dışişleri bakanı Hakan Fidan'dan yardım istedi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre geçtiğimiz günlerde ülkenin kuzeyindeki Timbuktu ilinde bölgesinde Mali ordusu ve Rus güçlerine ait kamikaze dronlar sivil araçları hedef aldı.

Saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Öte yandan 15 Haziran günü de ülkenin orta kesimindeki Mopti iline bağlı Hombori kenti yakınlarında bulunan Kinya köyünde de sivillerin hedef alındığı bildirildi.

Mali ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda çoğu kadın olmak üzere 19 kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

 

Son saldırılar, Mali'de ordu ve Rus güçlerinin özellikle kırsal bölgelerde sivillere yönelik hak ihlallerini artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Bamako yönetimi, son yıllarda ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde askeri operasyonlarını yoğunlaştırırken, bu operasyonlarda sivillerin sıklıkla hedef alınıyor.

Cuntanın sivillere yönelik katliamlarının son dönemde arttığı dikkat çekiyor.

Nisan ayı sonunda cihat yanlısı gruplar ve Tuaregler, geniş kapsamlı saldırılarla cuntayı hedef almıştı. Mali cuntası ise bu harekatın ardından sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.

Kaynak: Mepa News

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