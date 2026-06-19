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Ekonomi
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Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

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Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Altın fiyatları yılın ilk yarısında rekor seviyeleri test ettikten sonra sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Dip seviyelerden gelen sınırlı toparlanma yatırımcıların “Yükseliş trendi bitti mi?” sorusuna yanıt aramasına neden olurken, ekonomist Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Eryılmaz, altın ve gümüşte gerçek yükselişin yeniden başlayabilmesi için piyasaların önümüzdeki 60 günlük süreçte kalıcı barış ortamına ikna olması gerektiğini söyledi.

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Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş yatırımcısı için kritik 60 günlük sürece dikkat çekerek ons altında 4.400 ve 4.800 dolar seviyelerinin belirleyici olacağını söyledi.

#2
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme sonrası piyasada bekleyiş havası oluştu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, özellikle altın ve gümüş yatırımcısının önümüzdeki 60 günlük sürece dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Eryılmaz’a göre yalnızca bir anlaşma metninin imzalanması, piyasalarda kalıcı yükseliş için yeterli olmayabilir. Asıl belirleyici unsur, piyasaların bu süreçte kalıcı barış ortamının sağlanacağına ikna olup olmayacağı olacak.

#3
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

“Gerçek yükseliş için 4.800 dolar üzeri gerekli” Ons altın tarafında kritik seviyelere dikkat çeken Eryılmaz, kısa vadeli tepki yükselişlerinin kalıcı trend anlamına gelmediğini vurguladı. Eryılmaz, gerçek anlamda güçlü bir yükselişten söz edilebilmesi için ons altında 4.800 dolar üzerindeki fiyatlamalara ihtiyaç olduğunu belirtti. Uzman isme göre altın şu anda bu seviyeden uzak seyrederken piyasada ağırlıklı olarak satış baskısı konuşuluyor.

#4
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

4.400 dolar altında risk devam ediyor Altın fiyatlarında teknik görünüm açısından 4.400 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Eryılmaz, ons altının 4.400 doların altında kaldığı sürece 4.200 ve 4.000 dolar seviyelerinin hedef olmaya devam edebileceğini söyledi. Bu nedenle altın yatırımcısı için ilk izlenecek seviye 4.400 dolar olurken, daha güçlü ve belirgin bir yükseliş senaryosu için 4.800 dolar üzeri tutunma ihtiyacı öne çıkıyor.

#5
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Gümüşte toparlanma daha güçlü olabilir Eryılmaz, önümüzdeki 60 günlük süreçte barış ortamına yönelik güvenin artması halinde özellikle gümüş tarafında daha güçlü bir toparlanma görülebileceğini ifade etti. Piyasalarda risk iştahının yeniden şekillenmesi, altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli tepki hareketlerini destekleyebilir. Ancak uzmanlara göre bu hareketlerin kalıcı olup olmayacağı jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.

#6
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Barış iyimserliği piyasalara yansıdı Piyasalarda son dönemde barış iyimserliği etkisini göstermeye başladı. Ekonomist İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede hem borsa hem altın hem de gümüş tarafında yükselişler görüldüğünü, petrol fiyatlarında ise gerileme yaşandığını belirtti. Memiş, ons altının 4.345 dolar seviyesinde, gram altının ise serbest piyasada 6.592 TL civarında olduğunu ifade etti. Gümüşün ons fiyatının 70 dolar, gram gümüşün ise 105 TL seviyesinde bulunduğunu aktardı.

#7
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Gram altında bir haftada 400 TL’yi aşan toparlanma İslam Memiş, gram altında geçtiğimiz haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma yaşandığına dikkat çekti. Gram altının kısa süre önce 6.120 TL seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, son yükselişle birlikte fiyatın 6.592 TL seviyesine çıktığını belirtti. Bu tabloya göre gram altında yaklaşık bir haftalık süreçte 400 TL’nin üzerinde toparlanma yaşandı.

#8
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

“Borcu olanlar için fırsat oluştu” Memiş, daha önce yaptığı değerlendirmelerde teknik ve mantık olarak okunamayan yükselişlere karşı yatırımcıları uyardığını hatırlattı. Özellikle savaş manipülasyonu nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketler yaşandığını belirten Memiş, düşüş dönemlerinin borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlar için fırsat oluşturduğunu söyledi. Uzman isim, barış haberlerinin piyasada toparlanmayı desteklediğini ve kısa vadede olumlu seyrin devam edebileceğini ifade etti.

#9
Foto - Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Altında gözler hangi seviyelerde olacak? Uzman değerlendirmelerine göre altın yatırımcısının kısa vadede takip etmesi gereken ana seviyeler ons altında 4.400 ve 4.800 dolar bandı olacak. 4.400 doların altında satış baskısının sürebileceği, 4.800 doların üzerinde ise daha güçlü bir yükseliş senaryosunun gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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