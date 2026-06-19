Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı
Altın fiyatları yılın ilk yarısında rekor seviyeleri test ettikten sonra sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Dip seviyelerden gelen sınırlı toparlanma yatırımcıların “Yükseliş trendi bitti mi?” sorusuna yanıt aramasına neden olurken, ekonomist Filiz Eryılmaz’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Eryılmaz, altın ve gümüşte gerçek yükselişin yeniden başlayabilmesi için piyasaların önümüzdeki 60 günlük süreçte kalıcı barış ortamına ikna olması gerektiğini söyledi.