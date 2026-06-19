Yükseliş trendi bitti mi? Altın için kritik gün başladı

Barış iyimserliği piyasalara yansıdı Piyasalarda son dönemde barış iyimserliği etkisini göstermeye başladı. Ekonomist İslam Memiş de yaptığı değerlendirmede hem borsa hem altın hem de gümüş tarafında yükselişler görüldüğünü, petrol fiyatlarında ise gerileme yaşandığını belirtti. Memiş, ons altının 4.345 dolar seviyesinde, gram altının ise serbest piyasada 6.592 TL civarında olduğunu ifade etti. Gümüşün ons fiyatının 70 dolar, gram gümüşün ise 105 TL seviyesinde bulunduğunu aktardı.