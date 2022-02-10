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Dünya NATO'dan flaş Rusya hamlesi! Stoltenberg'ten Lavrov'a mektup
Dünya

NATO'dan flaş Rusya hamlesi! Stoltenberg'ten Lavrov'a mektup

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdi. Lavrov ise, Ukrayna'daki Rus diplomatlara 'ülkeyi terk edin' tavsiyesinde bulundu

Yeniakit Publisher
2022-02-10 14:10:00 -
NATO'dan flaş Rusya hamlesi! Stoltenberg'ten Lavrov'a mektup

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim" dedi. Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin sayısının arttığını söyleyen Stoltenberg, olası bir saldırı için uyarı zamanının daraldığını söyledi.

"En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız"

Stoltenberg, "Bu Avrupa'nın güvenliği için tehlikeli bir an, Rus birliklerinin sayısı artıyor. NATO, Rusya için tehdit değil ancak siyasi çözüm ararken en kötüsüne de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diyaloğu devam ettirmek için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a mektup gönderdiğini belirten Stoltenbeg, "Rusya'nın diplomatik çözüm ve ekonomik yaptırım arasında seçim yapması gerekiyor." dedi.

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

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