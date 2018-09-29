NATO'daki skandal, ders kitabına girdi! “Türkiye’ye saldırılara örnektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gazi Mustafa Kemal’in düşman kuvvetler arasında gösterildiği skandal NATO tatbikatı ders kitabına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında, geçen yıl yaşanan skandal olay, Türkiye’ye karşı yürütülen saldırılara örnek olarak verildi. Kitapta ABD, AB ve emperyalizm eleştirisinin yanı sıra geçen yıldan farklı olarak Türkiye’nin NATO’ya üyeliğine ilişkin geçmişte yaşanan olaylara yönelik eleştiriler de yer aldı.

“Türkiye karşıtı siber saldırılara örnektir”

Lise son sınıflara yönelik ders kitabında, “Küreselleşen Dünya” başlıklı ünitede, geçen yıl NATO tatbikatında yaşanan olay Türkiye’ye yönelik siber tehdit ve saldırılara örnek gösterildi. Kitapta şu ifadeler yer aldı:

“Kasım 2017 NATO Müşterek Harp Merkezindeki siber harp tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman olarak gösterilmesi de Türkiye’ye karşı yürütülen siber tehdit ve saldırılara örnektir.”

“Soğuk Savaş Dönemi” adlı ünitenin “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Tehdit Algısında Değişim” başlıklı bölümünde, Türkiye’nin NATO’ya üyeliği şu ifadelerle eleştirildi:

“Türkiye, ABD güvenlik çemberine dahil edildi”

“Türkiye, Atatürk zamanındaki çok yönlü dış siyasetten uzaklaşıp NATO merkezli bir siyaset izlemesiyle ABD güvenlik çemberine dâhil edildi.”

Kitapta Truman Doktrini ve Marshall Planları’nın yerli savunma sanayimizi olumsuz etkilediğine şöyle dikkat çekildi:

“Savunma sanayi gereksiz duruma düşürüldü”

“Henüz kurulma aşamasında olan Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayisi, ABD’nin Truman ve Marshall Planları kapsamında Türkiye’ye yaptığı askerî yardımlardan olumsuz etkilendi. Devletin yurt içinden temin etmeye çalıştığı askerî ihtiyaçlar ABD tarafından karşılandı. Bu yardımlarla yerli sanayi gereksiz konuma düşürüldü, mevcut tesisler lağvedildi ve planlanan yatırımlardan vazgeçildi.”

‘ABD’ye bağımlı hâle geldik’

Kitapta Truman Doktrini’nin ardından iç ve dış tehdit algısının değiştiğine de dikkat çekildi. Komünizm, en tehlikeli iç tehdit unsurlarından biri olarak gösterildi.

Dış tehdit algısında yaşanan değişim ise özetle şöyle anlatıldı:

“Türkiye iç ve dış siyasetinde ABD eksenli bir politika izledi. Türkiye dış politikasının merkezine ABD’yi yerleştirdi. ABD’nin içinde olduğu veya ABD’nin istediği kuruluşlara dâhil oldu. ABD karşıtı olan kuruluşlardan ve devletlerden uzak durdu. Türk ordusuna Proje 500 kapsamında eğitim, nakliye ve bombardıman uçakları verildi. Yedek parça ve bakıma aşırı para harcanması Türkiye ekonomisini zora soktu. Bütün bunlar Türkiye’yi ABD’ye bağımlı hâle getirdi.

“İsrail’i tanımamız buna örnektir”

Bu bağımlılık siyasi tercihleri de etkiledi. Türkiye’nin İslam dünyasına rağmen İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olması buna bir örnektir.”

Emperyalizm vurgusu

Ders kitabındaki değişimle ilgili Aydınlık’a konuşan yazar Mustafa Solak şunları söyedi:

“Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabını incelediğimizde AB, ABD eleştirisi, emperyalizm vurgusuyla karşılaşıyoruz. Suriye, Irak, PKK, PYD, FETÖ, Rusya ve Çin’den füze alımı, Türkiye’nin Astana Görüşmelerine katılımı ve Avrasya’ya yakınlaşması noktasında AB, ABD ile görüş ayrılıkları bu ülkelere iktidar nezdinde güven kaybına yol açtı. İlişkilerin gerilemesi bu ülkelere bakışı da değiştirdi ve ‘emperyalizm’ vurgusu öne çıktı.”

Terör hamisi ABD’nin, PKK’ya silah desteği

Ders kitabında “Küresel Terörizm” başlığı altında, ABD’nin PYD/YPG’ye desteği de eleştirildi. Kitapta şöyle denildi:

“Türkiye’nin yıllardır savaştığı PKK terör örgütünün günümüzde Kuzey Suriye uzantısı PYD/YPG, ABD tarafından silahlandırılmaktadır. Bu silahların Türkiye’deki terör eylemlerinde kullanılmasına yönelik endişeler, ABD-Türkiye ilişkilerinde güven bunalımlarına neden olmaktadır. Irak’ın yeniden yapılanmasında ABD’nin Kuzey Irak’taki PYD terör örgütüne verdiği askerî, ekonomik ve siyasi destek Türkiye’de rahatsızlık uyandırmaktadır.”

NATO tatbikatındaki skandal neydi?

Norveç’te 8-17 Kasım 2017 günleri arasında yapılan Trident Javelin Tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Mustafa Kemal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef alınmıştı. Tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı. İlk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde “Düşman Liderler Biyografisi” hazırlandı. Mustafa Kemal’in heykeli bu biyografilerden birine yerleştirildi. Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında heykel düşman liderler biyografisinden kaldırıldı. Aynı tatbikatta yaşanan ikinci olayda ise "RTErdoğan" adına açılan sahte sosyal medya hesabından bisikletli çocukların bombalanarak görevin tamamlandığına ilişkin mesajın yer aldığı simülasyon görüntüleri paylaşılmıştı.