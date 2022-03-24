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Dünya NATO zirvesinde liderlerden Putin'e çok sert mesajlar!
Dünya

NATO zirvesinde liderlerden Putin'e çok sert mesajlar!

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert tonunu yükseltti. Başbakan Johnson "Putin Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkmalı, kırmızı çizgiyi çoktan geçti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 12:09:00 -
NATO zirvesinde liderlerden Putin'e çok sert mesajlar!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı için "Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkması doğru olur" diyen Johnson Putin'e yönelik baskıyı arttıracaklarının teminatını verdi. Brüksel'deki bir NATO toplantısı öncesinde Johnson "Putin kırmızı çizgiyi çoktan geçti" diye konuştu.

"Kırmızı çizgiyi çoktan geçti"

İngiltere ve Batılı müttefiklerinin Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altın rezervlerine erişmesini engellemek için daha fazlasının yapılıp yapılmayacağını görmek istediklerini söyledi.

"Daha fazlasını yapmalıyız" diyen İngiltere Başbakanı "Şu anda, özellikle altın gibi şeyler üzerinde ne kadar çok baskı uygularsak, savaşı o kadar kısaltabileceğimize inanıyorum" dedi.

Johnson Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile düzenli olarak görüştüklerini kısa süre içinde de yüzyüze görüşeceklerini belirtti.

Stoltenberg: Putin büyük bir hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin’in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, “Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı” dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, “Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar” dedi.

“NATO her türlü tehdide hazırdır”

Kimyasal silah kullanımının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bunun geniş ve ciddi sonuçları olacağını vurgulayan Stoltenberg, “Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek ve uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Bu durumun geniş ve ciddi sonuçları olacaktır. NATO, müttefiklerini her türlü saldırıdan korumaya, savunmaya ve herhangi bir saldırıya tepki vermeye hazırdır” dedi.

“Çin’i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz”

Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda NATO’nun Çin’i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını belirterek, “Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınaması, Rusya’ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamak için dünyanın geri kalanına katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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