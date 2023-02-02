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Dünya NATO ve Japonya'dan Rusya'ya karşı taahhüt
Dünya

NATO ve Japonya'dan Rusya'ya karşı taahhüt

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 06:48:00 -
NATO ve Japonya'dan Rusya'ya karşı taahhüt

Doğu Asya gezisi kapsamında Japonya'da bulunan Stoltenberg, başkent Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi ile görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Hint-Pasifik'teki güvenlik ortamına yönelik görüş alışverişinde bulunan ikili, Japonya-NATO arasında daha yakın çalışma yürütülmesi mutabakatına vardı.

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı yaptırımların sürdürülmesi taahhüdü verilen görüşmede Hayaşi, "Tarihin dönüm noktası bir zamanda güçlü bir mesaj verebilmek, temel değerleri paylaşan Japonya ve NATO için anlamlı" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı küresel tehlikelere işaret ederek, NATO ile Japonya arasında daha güçlü ilişkilerin kurulmasının önemini vurguladı.

Stoltenberg, askeri ittifak ile Japon hükümeti arasında güvenlik dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin önemini vurguladı ve Hiroşima'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne yönelik Japonya'ya başarılar diledi.

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