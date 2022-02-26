‘NATO öldü, Batı başkentleri taziye çadırına döndü’

Yeni Akit/Ankara

"Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından tek bir şey söyleyebiliriz: NATO öldü, Batı dünyası çöktü." diyen Gazeteci Yazar Murat Özer, "Batı başkentleri aylarca Putin’e tehdit dolu mesajlar verdikten sonra taziye çadırına döndüler. Artık sadece yaktıkları ateşin etrafında yalandan gözyaşı döküyorlar." analizinde bulundu.

Murat Özer'in Diriliş Postası'nda yayınlanan yazısı şöyle:

"Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından tek bir şey söyleyebiliriz: NATO öldü, Batı dünyası çöktü. 69 yıl Rusya’nın tahakkümünde yaşadıktan sonra artık kaderini Batı’ya bağlamak isteyen bağımsız bir ülke, tüm dünyanın gözleri önünde Rus savaş makinesi tarafından tarumar edildi. Batı başkentleri ise aylarca Putin’e “tehdit dolu” mesajlar verdikten sonra taziye çadırına döndüler. Artık sadece yaktıkları ateşin etrafında yalandan gözyaşı döküyorlar."

Rusya'nın tezleri temelsiz

Bu saldırıyı meşrulaştırmak isteyen kimileri Rusya’nın sınırlarının dibinde NATO üyesi görmek istemediğini söylüyorlar. Peki 2004’ten beri NATO’ya üye olan Estonya, Letonya, Litvanya Rus sınırında değil mi? Bu ülkeler Moskova’ya kaç saat uzaklıktalar?



Ukrayna Batı’ya güvenmesinin bedelini ödüyor. Fakat bugünden sonra asıl kaygılanacak ülkeler Rus tehdidini daima enselerinde hisseden eski Varşova Paktı üyeleri olacak. Çünkü Putin, Sovyetler dönemini dahi geride bıraktıracak bir Çarlık Rusya’sını yeniden kurmanın hayalinde.

Batı'ya güven hüsrana uğruyor

Savunma sistemine sahip olmadığı için Rusya’nın pervasızca tüm şehirlerini bombalayabildiği Ukrayna’nın haline bakınca, Akşener’in neden ülkemizi hava saldırılarından koruyabilecek tek silah olan S-400’leri geri vermemizi istediğini anlayamıyorum. ABD’nin Patriotları PKK’yla mücadele ettiğimiz için geri topladığını unutmuş olamaz herhalde.



Kılıçdaroğlu ise evlere şenlik. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinde dahi Hükümet’i suçluyor. Komşularımızla iyi geçinmediğimiz için bu savaşlar oluyormuş. Artık söylediklerine gülemiyoruz.