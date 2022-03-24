NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı!

NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride, "Çin de dahil olmak üzere tüm devletleri, BM Şartı'nda yer alan egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası düzeni korumaya, Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten kaçınmaya ve Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Çinli yetkililerinin son zamanlarda yaptığı açıklamalardan endişe duyuyoruz ve Çin'i, Kremlin'in özellikle savaş ve NATO hakkındaki yanlış söylemlerini büyütmeye son vermeye, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmaya davet ediyoruz" denildi.

STOLTENBERG'DEN ÇİN'E ÇAĞRI!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün NATO liderleri Çin'e Rusya'ya destek olmaması konusunda çağrıda bulundu. Çin Rusya'ya ekonomik ya da askeri destekte bulunmamalı. Pekin, barışçıl çözüm için diplomatik nüfuzunu kullanmalı. Belarus'u bir suç ortağı olarak işgale destek vermeyi bırakmaya çağırıyoruz. NATO liderleri savunma yatırımlarını arttırmakta anlaştı” dedi.

KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANILMASI ÇATIŞMANIN DOĞASINI DEĞİŞTİRİR!

Stoltenberg, ''Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Bunun geniş çaplı sonuçları olacaktır. Bu hem Ukrayna halkını etkileyecek hem de bölgedeki NATO ülkelerini tehdit edecek duruma yol açacaktır. Kimyasalların çevreye yayılması tehlikesi ortaya çıkacaktır. Rusya'nın geçmişte Suriye'de kimyasal silahlar kullanılmasına destek olduğunu da biliyoruz” dedi.