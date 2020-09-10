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Aktüel NATO Karargahı'nda yapılması planlanan "Ayrıştırma Usulleri" toplantısı
Aktüel

NATO Karargahı'nda yapılması planlanan "Ayrıştırma Usulleri" toplantısı

NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının TSİ 15.30 gibi yapılması planlanıyor - Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürürken Yunan yetkililerin bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağına, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı toplantı olacağı yönündeki demeçlerine dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:00:49 -
NATO Karargahı'nda yapılması planlanan "Ayrıştırma Usulleri" toplantısı

ANKARA (AA) - NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının TSİ 15.30 gibi yapılması planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO Askeri Komite Başkanlığınca bugüne ertelenen Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı TSİ 15.30 civarında gerçekleştirilecek.

Türkiye, konunun diyalog ile ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya yönelik de Türk askeri yetkililerin her türlü hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Yunan yetkilileri, bunun teknik bir diyalog toplantısı olmayacağı, sadece Yunanistan'ın kendi görüşlerini anlatacağı bir toplantı olacağı yönünde demeçlerde bulunuyor.

Söz konusu durum bile sorunun çözümüne ilişkin iki ülkenin konuya yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından önem taşıyor. Yunan yetkililerin toplantıya saatler kala yaptıkları bu açıklamaların art niyetli, diyalog karşıtı ve gerginliği destekler nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, dün gerçekleştirilen Konsey toplantısının gizli gündeminin ve konuşulanların Yunan basınında haber olarak yer almasının da özellikle Brüksel'deki NATO kaynaklarının tepkisini çektiği öğrenildi.

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