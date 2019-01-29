0553 313 94 23

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 100 milyar dolar artıracağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılan açıklamada, ABD dışındaki NATO üyesi ülkelerin, gelecek iki yıl içerisinde savunma harcamalarını 100 milyar dolar artırmayı kabul ettikleri belirtildi.

29 Ocak 2019 Salı 14:24
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 100 milyar dolar artıracağız

ABD Başkanı Donald Trump'ınNATO üyesi ülkelerin mali sorumluluğu üstlenmeleri gerektiği eleştirilerinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD dışındaki NATO üyesi ülkelerin önümüzdeki iki yıl içerisinde savunmaya ayırdıkları bütçeyi 100 milyar dolar artıracaklarını kaydetti.

Trump, NATO üyesi ülkeleri mali sorumlulukları yeterince üstlenmedikleri gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçluyordu.

The Telegraph gazetesinin aktardığına göre, Amerikan Fox haber kanalına konuşan NATO Genel Sekreteri, Trump'ın kendisini NATOya adadığını ancak aynı zamanda NATO üyelerinin daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Stoltenberg, "gerçek paralarla gerçek sonuçlar görüyoruz. Başkan Trump'ın açık mesajı da bir etki yarattı. NATO üyesi ülkeler Başkanın sesini duydu ve harekete geçti" ifadelerini kullandı.

2014 yılında Galler'de yapılan NATO zirvesinde alınan karara göre, NATO üyesi ülkeler 2014 yılında gayri safi milli hasıladan elde edilen gelirin yüzde ikisini 2024 yılına kadar savunma harcamalarına yatıracaktı. Ancak bu tarihe kadar 29 üye ülkenin sadece dördü bu hedefi tutturdu.

ABD, Yunanistan, Estonya ve İngiltere 2018de bu hedefe ulaştı. Yatırım, 2016’dan bu yana NATO üyeleri tarafından harcanan 41 milyar dolarlık bir miktara dayanıyor. Trump ise söz konusu kararı memnuniyetle karşılayarak ilave fon sözünde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 14:24
  1. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  2. NATO ülkeleri
  3. NATO savunma bütçesi
  4. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor! Satış başladı
    1. Dünya Çin'den, Çin Türklerden alıyor!..
    2. Kömür işçilerine son dakika kadro..
    3. İran'da toz fırtınası
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soma Işıklar..
    5. Belediye başkan adayını bıçaklamıştı!..
    6. Osmangazi Köprüsü'nün satılacağı..
    7. İflas Müdürlüğünden "şirket..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SMA ilaç..
    9. Köprü girişinde zincirleme kaza!
    10. İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat..
    11. Nişasta Bazlı Şeker kotası ne kadar?
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin şu..
    13. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    14. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    15. ABD'nin en büyük kuruluşu iflas..
    16. Gayrimenkul borsası adım adım ilerliyor
    17. Gemi yangınında hayatını kaybedenler..
    18. Sıcaklık artacak, yağışlar sürecek
    19. iPhone kullananlar büyük tehdit..
    20. Sarıkamış, Avrupa Kayakla Oryantiring..
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı