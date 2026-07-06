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Siyaset NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
Siyaset

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da

Ankara dev NATO Zirvesi'ne hazır. 32 devlet başkanı ve 100 bakan Ankara'da olacak. Başkente konuklar bugün itibariyle gelmeye başladı. Türkiye'nin ilk misafiri NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

36. NATO Liderler Zirvesi'nin başlamasına saatler kala Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Başkent, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı konuğu ağırlamaya hazırlanırken, Ankara'ya ilk ulaşan isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını ortaya koyacak 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek zirve öncesinde kentte güvenlik, ulaşım ve organizasyon hazırlıkları tamamlandı.

Başkent, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan ve binlerce yabancı misafiri ağırlayacak.

ANKARA'YA İNDİ

Liderlerin Ankara'ya gelişi başlarken, kente ulaşan ilk isim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu.

İşte karşılama töreninden görüntüler:

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek.

Rutte, Ankara seyahatinden önce yaptığı açıklamada, iki gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin "büyük ölçüde sonuçlara odaklanacağını" söyledi.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde yayımladığı video mesajında birçok heyetin Ankara'ya doğru yola çıktığını belirtmişti. Rutte, "Bu binadaki birçok kişi şu anda Ankara'ya hareket ediyor. Bildiğiniz gibi zirve salı ve çarşamba günleri düzenlenecek" demişti.

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