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Dünya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den o ülkeye ağır suçlama! 'Avrupa'daki savaşı körüklüyor'
Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den o ülkeye ağır suçlama! 'Avrupa'daki savaşı körüklüyor'

Yeniakit Publisher
2024-05-25 23:46:00 -
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den o ülkeye ağır suçlama! 'Avrupa'daki savaşı körüklüyor'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini ifade etti.

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Çin, Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak Pekin aynı zamanda Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Çin'in desteğinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Moskova'nın Ukrayna'ya karşı füze, tank ve uçak üretmek için kullandığı makine parçaları, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında açık bir artış var." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, NATO birliklerini Ukrayna'ya göndermek ya da NATO hava savunma şemsiyesini Ukrayna'ya genişletmek gibi bir planları olmadığını belirterek, NATO'nun çatışmanın bir parçası olmayacağını bir kez daha yineledi.

NATO ülkelerini Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağıran Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın kazanması için henüz çok geç değil. Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere daha fazla silah ve mühimmat göndermeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg aynı zamanda müttefiklerin askeri envanterlerini yenilemesi, silah ve mühimmat üretimini artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'da istediğini elde ederse, Avrupa'da kalıcı bir güvenlik olmayacak ve dünya bir bütün olarak daha istikrarsız hale gelecektir. Rusya'yı daha fazla saldırganlıktan caydırmalıyız. Putin'e yönelik bir yatıştırma politikası işe yaramayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

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Yorumlar

Ömer

Siz sanki sütten çıkmış ak kaşık , bulun belanızı canınız cehenneme .

resat

işte gavur utanmazlığı arlanmazlığıda böyle olur ,ulan batı ukraynaya silah verince savaşı uzatmış olmuyorda , sizin yenmeyi planladığınız tarafa yardım mı uzatma oluyor ,,bakın menfeatinden başka tanıdıkları bir şey yoktur ,natoda müttefikimiz derler, suriyede pkk yı ,pyd yi desteklerler bize karşı ,gavur nedir diye sorulunca işte gavur buna denir diye gösterin ,on numara örnek ,,
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