Natanz Nükleer Tesisi’ndeki patlamanın nedeni açıklandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz'daki patlamanın sabotaj nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın emniyet tarafından araştırıldığını belirten Kemalvendi, önümüzdeki günlerde daha geniş bir açıklamanın yapılacağını belirtti.

İran'daki nükleer faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kemalvendi, şimdiye kadar 130 ton ağır suyun ihraç edildiğini, ayrıca 3 ton zenginleştirilmiş uranyum elde ettiklerini açıkladı.

İran 3 ton zenginleştirilmiş uranyum üretti

İran'ın Natanz şehrinde bulunan Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'nde 2 Temmuz'da patlama nedeniyle yangın çıktığı açıklanmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığını sadece madi hasar oluştuğunu kaydetti.